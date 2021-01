Novák Hunor mindkét oltást a Szent Imre Kórházban kapta meg, a Pfizer/BioNTech vakcinát most is szakszerűen adták be neki, a bőrt kifeszítve, izomba. Az első után nem érzett semmi különöset, egy kicsit zsibbadt a karja, ami ilyenkor természetes, a második után azonban már hevesebb reakciók várhatók. Sokaknál lehet izomfájdalom, fáradtság, fejfájás, gyengeség, hidegrázás, láz, hőemelkedés. Ez azonban nem kórós és nem is veszélyes, ez azt mutatja, hogy az immunredszer végigpörgeti a védekezési folyamatot.