Szakember figyelmeztet: ezért rossz ötlet egy pohár vízzel az ágyad mellett aludni

Sokan megszokták, hogy az éjjeliszekrényükön mindig ott van egy pohár víz. Ez elsőre ártalmatlannak és praktikusnak tűnik, hiszen ha éjszaka megszomjaznak, nem kell kikelni az ágyból. Azonban szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ennek a szokásnak több hátránya is lehet, és valójában nem ajánlott így tárolni a vizet.

Miért tilos a pohár víz az ágy mellett?

Az egyik legnagyobb probléma a higiénia. Az állott vízben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, főleg ha a pohár nincs lefedve. Az éjszaka folyamán por, apró szennyeződések vagy akár rovarok is belekerülhetnek, amelyeket észre sem veszünk, amikor félálomban kortyolunk belőle. Ez kellemetlen emésztési problémákat is okozhat.

A másik gond a víz energetikai változása. Sok szakértő szerint az állott víz más ízűvé válik, mert felveszi a levegőből a szén-dioxidot, így enyhén savas lesz. Ezért érezhetjük reggelre furcsának az ízét. Bár ez nem feltétlenül káros, mégis kevésbé frissítő, mint a frissen töltött víz.

Van egy pszichológiai oldala is a dolognak. Ha tudjuk, hogy a pohár víz ott van mellettünk, hajlamosabbak lehetünk éjszaka megszakítani az alvást és inni belőle, ami megzavarhatja a pihenést. Ráadásul, ha túl sok vizet iszunk lefekvés után, nagyobb az esélye annak, hogy éjszaka fel kell kelni a mosdóba menni, ami szintén rontja az alvás minőségét.

Akkor mit tegyünk?

A legjobb megoldás, ha inkább lefekvés előtt iszunk egy nagyobb pohár vizet, így a szervezetünk egész éjjel hidratált marad. Ha éjszaka mégis szükségünk van vízre, akkor érdemes inkább egy jól záródó palackot használni, nem pedig nyitott poharat. Így elkerülhetjük a szennyeződéseket, és frissebbnek is érezzük majd a vizet.

Ez a kis változtatás az esti rutinban segíthet abban, hogy nyugodtabban aludjunk és reggel frissebben ébredjünk. Apróságnak tűnik, mégis sokat számít az egészségünk és a komfortunk szempontjából.