Már közel harmincmillió embert oltottak be a világon a kínai vakcinával. Szlávik János szerint ez az oltóanyag is teljesen biztonságos, már rég kiderült volna, ha valami gond lenne vele.

Szlávik János az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában elmondta, a vírus folyamatosan változik, mutálódik, de úgy tűnik, az oltóanyagok így is hatásosak.

A szakértő szerint most a legfontosabb, hogy minél több embert beoltsunk. Az orvosok kénytelenek válogatni a különböző vakcinák közül. Ahhoz pedig, hogy húsvétra kétmillió magyar állampolgár be legyen oltva, az szükséges, hogy bízzunk a kínai vakcinában is.