A messenger RNS technológiát használnák fel a HIV fertőzés elleni védőoltáshoz is. Karikó Katalinék felfedezése ehhez is közelebb viheti a tudományt.

Teljesen új irányt mutat a HIV vírus elleni harcban is a messenger RNS technológia. Ez ugyanis elvezethet egy olyan vakcina kifejlesztéséhez, amely nem csak megelőzi, de a fertőzés szakaszában fel is veszi a harcot a vírus ellen.

"A jelenlegi járvány ezt a folyamatot felgyorsította, talán 4-5 évvel. Most már a gyakorlatban is bizonyította a messenger RNS technika, hogy lehet ilyen alapon vakcinát készíteni. Tehát Karikó Katalinnak ez a felfedezése áttételesen a HIV vakcinát is elősegíti"

- árulta el Dr. Nagy Károly, a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének egyetemi tanára a Szeretlek Magyarországnak.



A HIV vírust 1984-ben azonosították, ma már többféle gyógyszerrel lehet szinten tartani a betegséget, de aki elkapta, élete végégi kezelésre szorul.

"Egyedüli megoldás - már negyven éve tudjuk ezt - a vakcina. Viszont nem tudjuk pontosan, hogy hogyan kell megcsinálni" - mondta Dr. Nagy Károly.