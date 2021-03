2017-es kutatások igazolták, hogy a nyugati országokban 1973 és 2011 között a spermiumszám 59%-kal lecsökkent. Ehhez hozzájön még a tesztoszteronszint csökkenő tendenciája, a hererák és az erekciós problémák, így ezekkel együtt évente 1%-kal csökken a férfiak nemzőképessége. Shanna Swan epidemológus szakember arról ír legújabb könyvében, hogy ez a csökkenés nagy veszélyeket rejt magában a jövőre nézve. Hisz ha így haladunk, 2045-ben ez a szám eléri majd a nullát - írta meg a Bors.

Az egy nőre jutó születések száma is drasztikusan csökkent az évek folyamán. 1964-ben 5,06 volt, most viszont a világ egy részén már csak 2,1. Ha ez így folytatódik, komoly veszélybe kerülhet az emberi élet. A kutatások azt is kimutatták, hogy a gyerekszületések száma nem azért csökkent le, mert a párok nem akarnak gyermeket. A nőknél a sok hormonális válltozás és a vetélések okozzák a problémát.

Swan azt állítja, a drasztikus változások oka a környezetben egyre gyakrabban előforduló vegyi anyagok, de nagyban ront a helyzeten a dohányzás, a marihuánafogyasztás, és az elhízás szintjének emelkedése is. Ráadásul legújabb kutatások szerint a koronavírus is roncsolja a herék szöveteit, amely a nemzőképességet károsan befolyásolja.