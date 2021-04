Istenes László Instagram-oldalán számolt be arról, miért döntött az oltás mellett, és melyik vakcinát kapta.

A tévés nagyon ügyel egészségére, és ha teheti, a gyógyszereket is messziről elkerüli. Most azonban úgy látta, a koronavírus ellen nincs más megoldás, csak az oltás, ezért ő is a vakcináció mellett döntött.

Eljött az a pont, amikor be kellett látnom, hogy nincs más megoldás csak az oltás, mert ez most valami nagyon más - írta a közösségi oldalán a műsorvezető, aki a Moderna vakcináját kapta meg.

"Barátaim, közeli és távoli ismerőseim estek ágynak, voltak lélegeztető gépen és haltak meg. Olyanok, akik egészséges sportemberként élték az egész életüket, akik életvidám természetükkel energiát adtak másoknak, gyerekeket neveltek és élvezték az életet" - folytatta a Mokka műsorvezetője, aki bejegyzését azzal zárta, vigyázzon mindenki magára, és saját belátásuk szerint döntsenek jól a védőoltással kapcsolatban.