A koronavírus-járvánnyal együtt beköltözött az életünkbe a kézfertőtlenítők mindennapos használata, és bár sokan eddig is előszeretettel fertőtlenítették kezeiket, most a legtöbben kézmosás helyett is ezeket az alkoholtartalmú készítményeket használják. Pedig a túlzásba vitt kézfertőtlenítéssel több kárt teszünk, mint hasznot...