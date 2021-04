Angol orvosok Oxfordshire-ben azt vizsgálták, hogy miként hat az asztma kezelésére már régóta használt szert, a Budesonide a koronavírus esetében. A tanulmány szerint ez a régóta használatban levő szer csökkenti a súlyos lefolyású Covid esélyét, és lerövidíti a gyógyulás idejét is - jelent meg a Lancet című szaklapban.

Arra jöttek rá, hogy az asztma kezelésére már régóta használt szer, a Budesonide napi kétszeri belélegzése gyorsította a gyógyulást és segített abban, hogy az enyhe koronavírusban szenvedők állapota nem súlyosbodott.

Szintén angol orvosok ismerték fel korábban azt is, hogy egy másik hasonló hatásmechanizmusú szer, a dexamethasone szájon át vagy intravénásan adva növeli a súlyos Covidban szenvedő, tehát oxigénkezelésre szoruló betegek túlélési esélyeit. Valamint a kevésbé ismert, növényi alapú antivirális szer, a thapsigargin is nagyon hatékonynak bizonyul a koronavírus és az influenzavírus ellen is.