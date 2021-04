Amellett, hogy a karantén segít megállítani a vírus terjedését, nagy százalékban rontja is az emberek egészségét. Hiszen megviseli az immunrendszerünket és az idegeinket is. A legújabb kutatás pedig azt is alátámasztja, hogy szemünk egészségét is nagyban károsítja. Az eddigi adatok szerint, tízből hat embernek jelentősen romlott a látása az elmúlt egy évben.

Valner Szabolcs az InfoRádióban elmondta, hogy a folyamatos képernyők előtt töltött idő miatt nagyon sokan lettek szemüvegesek, de gyakori panasz a szemszárazság is.

„Szemcseppekből a pandémia kezdete óta 60 százalékkal többet adunk el. Az embereknek ég, fáj a szemük, ezt próbálják enyhíteni e szerekkel" – mondta Valner Szabolcs.