A gyakori vizelési inger és az égő érzéssel járó hólyagürítés a felfázás tünete lehet. Ezek nemcsak kellemetlenek, de miattuk komoly szövődmények is kialakulhatnak, ha a problémát nem kezeljük időben, amit ezért soha nem szabad félvállról venni. A hólyaghurut kezelését megkezdhetjük otthon is, nem vényköteles, gyógynövényeket tartalmazó szerekkel, de fontos, hogy keressük fel az orvosunkat, ha a tünetek nem enyhülnek.

A hólyaghurut avagy hétköznapi nevén a „felfázás" sajnos a legtöbb nő életében legalább egyszer előfordul, ezért fontos tudni, hogy mit tehetünk a tünetek enyhítéséért, és természetesen azt is, hogyan alakul ki a betegség.



Hogyan alakul ki a felfázás?A problémát a velünk élő baktériumok okozzák, amennyiben rossz helyre kerülnek. A gyulladásos megbetegedést kiváltó kórokozók a húgycsövön keresztül jutnak be a húgyhólyagba. A hólyaghurut gyakoribb a nőknél, mivel az ő húgycsövük rövidebb, így a húgycsőnyílás környezetében, a hüvely- és a végbélnyílás körül megtalálható baktériumok hamarabb képesek feljutni a hólyagba. Az altest lehűlése révén a hideg szintén hozzájárulhat a felfázás kialakulásához, azonban tévhit, hogy egyedül ez lenne az oka a betegségnek. Mivel a hólyaghurut hátterében leggyakrabban az E. coli baktérium okozta fertőzés áll, így a betegség kialakulása nem függ az aktuális évszaktól sem.

Milyen tünetekkel jár a felfázás?A felfázás hirtelen fellépő, és meglehetősen kellemetlen tüneteket okoz. Erőteljes és sürgető vizelési ingerrel jár, pisilés közben pedig gyakran égő érzést tapasztalhatunk. Az inger gyakori, ám egy-egy alkalommal mégis csupán kis mennyiségű vizelet távozik, amely gyakran válik zavarossá, erőteljes szagúvá, sőt vér is megjelenhet benne. Alhasi nyomásérzés és medencetáji diszkomfortérzés, valamint hőemelkedés vagy láz ugyancsak előfordulhat. Ez utóbbi esetekben szövődményekre lehet gyanakodni, ezért fontos, hogy ilyesmit tapasztalva mielőbb forduljunk orvoshoz!



Mit tehetünk a felfázás tüneteinek enyhítésére?Fontos tudnunk, hogy a hólyaghurut kialakulásának esélyét csökkenthetjük az alapvető higiéniai szabályok betartásával, a megfelelő folyadékbevitellel, valamint a szexuális aktusok utáni azonnali vizeletürítéssel, ám előfordulhat, hogy a baktériumok még a legnagyobb figyelem és óvatosság mellett is feljutnak a húgyhólyagba. Szakértők szerint kétfajta nő létezik: akinek már volt ilyen betegsége, és akinek majd csak eztán lesz. Azaz minden nőnek tudnia kell, mit tehet az enyhe lefolyású felfázás első tüneteinek enyhítése érdekében!

Vigyünk be minél több folyadékot

A bőséges folyadékbevitel nemcsak a megelőzésben fontos, de akkor is elengedhetetlen, ha már megtörtént a baj. Ezáltal a vizelet hígul, vagyis kevésbé lesz irritáló, emellett gyakoribb ürítést eredményez, ami mintegy átmossa a húgyutakat.

Ne tartogassuk a vizeletet

A húgyhólyagban pangó, langyos vizelet kedvező terepet biztosít a baktériumok szaporodásához, ami ilyen körülmények között szinte viharos gyorsasággal zajlik: a kórokozók száma félóránként megduplázódhat. A rendszeres vizeletürítés a felfázás megelőzésére, illetve a már kialakult fertőzés gyorsabb leküzdésére is egyaránt hasznos.

Vitaminbevitel

Minden évszakban fontos, hogy megfelelő vitaminmennyiséggel lássuk el a szervezetünket, hiszen így tud az immunrendszerünk a legfelkészültebben védekezni a különböző fertőzések ellen, ami a felfázásra is igaz. A legjobb, ha változatos táplálkozással visszük be a szükséges mennyiséget, de a vitaminok akár étrend-kiegészítők formájában is hatásos segítőink lehetnek a betegségek megelőzésében és kezelésében.

Higiénia

Felfázás esetén még fokozottabban gondoskodnunk kell a higiéniai szabályok betartásáról. Ilyenkor mellőzük a kádban fürdést, inkább részesítsük előnyben a zuhanyzást. Sose feledkezzünk meg az intim területek helyes törlési irányáról: mindig a nemi szerv felől a végbél felé kell haladnunk. Ne használjunk illatosított higiéniai eszközöket és termékeket, valamint szexuális együttlét után mindig ürítsük ki a hólyagunkat. Kerüljük a szűk, műszálas alsóneműt, viseljünk inkább laza fazonú, pamutból készült bugyikat. Soha ne tartogassuk a vizeletet: amikor érezzük az ingert, egyből ürítsük ki a hólyagunkat.

Gyógynövények

Fontos, hogy a tünetek észlelését követően minél hamarabb igyekezzünk meggátolni a kórokozók szaporodását. Az enyhe hólyaghurut tüneteinek enyhítésére használhatunk hagyományos gyógynövényekből készült szereket. A medveszőlő levelének kivonata köztudottan segít a gyulladás enyhítésében, antibakteriális és fertőtlenítő hatású összetevőinek köszönhetően hatásosan enyhíthetők a panaszok.



Ha a tünetek a szabályok betartása és a gyógynövényes készítmény ellenére néhány nap múltán nem enyhülnek, esetleg fokozódnak, vagy véres vizelet, hőemelkedés, illetve láz jelentkezik, mindenképpen keressük fel orvosunkat! A fertőzés felfelé való terjedése ugyanis vesemedence-gyulladást is okozhat, amelynek kezelése antibiotikumot igényel.