A "fekete gombaként" is ismert mukormikózis (mucormycosis) fertőzés előfordulása a Covid-19-en átesett páciensek körében csaknem négyszer-ötször olyan magas, mint a világjárvány előtt. Az indiai egészségügyi minisztérium útmutatást tett közzé arról, hogyan kezeljék ezeket az eseteket.



A csaknem 120 millió lelket számláló nyugat-indiai Mahárástra államban már 300 feketegombás esetet jelentettek, illetve hasonló számokról tudni Gudzsarát államból is, ahol eddig már négy nagy településen, köztük a legnagyobb városban, Ahmedábádban azonosították ezt a ritka fertőzést - írta hétfőn a Daily Mail című brit napilap. A fertőzés kifejezetten agresszív a legyengült immunrendszerű pácienseknél, és ha nem kezelik időben, akkor halált okozhat.A legnagyobb veszélyben azok a koronavírus-fertőzöttek vannak, akiknek elhanyagolt cukorbetegségük is van, illetve azok, akiket szteroidokkal kezeltek, vagy hosszú időt töltöttek intenzív osztályon.

A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat ki.



David Denning, a Manchesteri Egyetem professzora szerint más országokban is észleltek ilyen eseteket, de Indiában kifejezetten magasabbak az arányok a nagy számú, elégtelenül kezelt cukorbeteg miatt.

India továbbra is a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ország a világon az Egyesült Államok után, eddig 22,6 millió fertőzöttet regisztráltak. Az orvosi felszerelések hiányát jelenleg nemzetközi segélyszállítmányokkal próbálják enyhíteni.