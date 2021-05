Csak nagyon kevesen tudják, de a zöldspárga tulajdonképpen egy liliomféle, aminek a megvastagodott hajtását az úgynevezett spárgasípot fogyasztjuk. A zöldspárga azért is tökéletes idény élelmiszer, mert alacsony kalóriatartalma miatt remek opció azoknak, akik éppen diétába kezdenek a nyári formájuk elérése érdekében. A gyönyörű élénkzöld spárga rengeteg vizet, káliumot és C-vitamint is tartalmaz, így azoknak, akik az ízét is szeretik egy igazán megunhatatlan vitaminbomba. Hiszen igazán sokoldalúan felhasználható, alkalmas előételnek, levesnek, húsételek mellé köretnek, de rizottóba is tökéletes választás.

Mivel nálunk május első felétől körülbelül egy hónapig azaz június első feléig lehet kapni ezért még most érdemes kipróbálni a zöldségek királynőjeként emlegetett spárgát. Aszpharágosz görög eredetű elnevezése ellenére érdekes módon nem Görögországból, hanem az

ókori Kínai Birodalom területéről származik. Ugyanis az ott élő emberek i.e. 5000 környékén fontos gyógynövényként használták. Vízhajtó hatása miatt ezzel gyógyították a hólyagproblémákat, de a fekélyekre is igazi csodaszerként hatott.

Fantasztikus gyógyító hatásai mellett gasztronómiai sokoldalúsága miatt a rómaiak is hamar beleszerettek. Apicius szakácskönyve is több spárgából készült étel receptjét is tartalmazza. Valószínűsíthető, hogy a rómaiaknak köszönhetően tudott eljutni az Alpokon túlra is egészen hozzánk is.

A spárga tehát egy igazi varázsfű, ami egyszerre gyógyít, tisztít és mindezek hatására karcsúsít is. Mivel a növény 92%-a víz, így 10 dkg csupán csak 20 kalóriát tartalmaz, ráadásul zsír és szénhidrát tartalma szinte teljesen elhanyagolható. Magas rost és vitamin tartalma mellett rengeteg aszparaginsav található benne, ami kitűnő hatással az idegrendszerre is. Nagy mennyiségű A, B1, B2, B6, C és E vitamin tartalmán kívül folsav is található benne, így a kismamák számára is igazán hasznos tápanyagforrás. A spárga tényleg egy zseniális és kihagyhatatlan zöldségféle.

A belőle készült ételeket mindenkinek érdemes beiktatni az étrendjébe főleg a tavaszi és a nyári időszakban.

Most már csak az a kérdés, hogy milyen elkészítés után kerüljön a tányérunkra?

Először is nagyon fontos, hogy a törjük le a megtisztított spárga szárának végét és forró vízben körülbelül nyolc percig főzzük. Akkor végeztünk jó munkát, ha függőlegesen tartva a spárgák egyenesen megállnak, ha elhajolnak, az arra utal, hogy túlfőztük.Ezután már csak a fantáziánkon múlik, hogy vajon párolva köretként tálaljuk, vagy leves imádóként selymes krémlevest készítünk belőle. Mutatunk néhány pofonegyserű receptet, amivel biztos, hogy tökéletes lesz a végeredmény.

Spárga csőben sütve

A spárgát miután megfőztük egy nagyobb hosszúkás és mindenképpen tűzálló tálba tesszük. Majd 2 dl tejszínt és 2 db tojást villával összekeverünk, és a főtt spárgára öntjük. Kevés vajon zsemlemorzsát pirítunk és a tetejére szórjuk, majd egy nagy adag reszelt sajttal koronázzuk meg a zöldségek királynőjét. Előmelegített sütőben 150 fokon maximum 20 percig sütjük, és ha egy picit kihűlt már tálalhatjuk és fogyaszthatjuk is. Egy pohár hideg fehér borral tökéletes választás egy péntek esti vacsorára.

A spárga krémleves nem csak elronthatatlan, de isteni finom is

Az egyszerű de nagyszerű étel pillanatok alatt elkészíthető. Só, cukor, és egy pici citrommal ízesített vízben puhára főzzük az apróra darabolt spárgákat. Majd, amikor megfőtt, tejszínt adunk hozzá, és néhány perc főzés után botmixerrel, vagy turmix géppel krémesre turmixoljuk. Ám ezután minden esetben érdemes leszűrni, hiszen még a gondos tisztítás után is maradhatnak benne olyan szálak, amik rontják az elkészült levesünk esztétikai szépségét. Tálaláskor a levesünk tetejére tehetünk vajon párolt spárga fejeket, pirított zsemlekockákat, de ha igazán különleges íz élményre vágyunk, akkor ne hagyjuk ki a reszelt parmezánt sem.