Müller Cecília kiemelte, hogy aki nem tud megjelenni a második oltáson, az tud másik időpontot foglalni, de jelezze, hogy nem jelenik meg. Azt már Szlávik János is elmondta korábban, hogy bár az első oltás is ad valamennyi védettséget, nagyon fontos, hogy az emberek beadassák maguknak a második védőoltást is, hisz ezáltal alakul ki a 90%-os védettség.

Müller Cecília mindenkit arra bíztat, hogy regisztráljon a Covid-19 elleni vakcina valamelyikére, hisz így tudjuk legeredményesebben felvenni a koronavírussal a harcot. Szerencsére eddig egyetlen egy olyan beteget sem regisztráltak, akiben kimutatható lenne az indiai mutáns vírus. Ugyanakkor kiemelte, hogy bármikor megjelenhet.