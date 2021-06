Sok nő a hüvelyszárazságot a változókorban tapasztalja meg, ugyanis ekkor a szervezet hormonális működése megváltozik, ami hatással van az ösztrogén mennyiségére is. Mivel ez a hormon felelős többek között a hüvelyváladék kiválasztásáért, illetve ez szabályozza hüvelyi területen a sejtek működését is, így az ösztrogénszint csökkenése jelentős kockázat a hüvelyszárazság kialakulására. De nemcsak a menopauza zavarhatja meg az ösztrogéntermelést, ugyanez lehet az endometriózis egyik mellékhatása, jelentkezhet szülés után, szoptatás ideje alatt is, illetve petefészek-eltávolító műtét után szintén kialakulhat.

A hüvelyszárazság tünetei

A hüvelyszárazságnak létezik enyhébb és súlyosabb változata is, és nem mindenkinél egyforma mértékben jelentkezik. Egyeseknél csak hüvelyi, másoknál inkább húgyúti tüneteket okoz, de olyanok is akadnak, akik mindkettőt kénytelenek elszenvedni.

Az egyik leggyakoribb hüvelyi tünet a vagina belső hámjának szárazsága, és az ebből következő égő, viszkető érzés. Hasonló égő érzést tapasztalhatunk a húgyutakban is vizelés közben, illetve rendszeresebb vizelési inger is jelentkezhet. A hüvelyszárazság általános diszkomfortérzetet okoz, de a szexuális életre is rányomhatja a bélyegét. Az együttlétek során az érintett fájdalmat tapasztalhat, egyes esetekben akár enyhe vérzést is, hiszen izgalmi állapotban sem termelődik elegendő hüvelyváladék.

Minden esetben segítségre van szükség, ugyanis kezeletlenül a hüvelyszárazság akár súlyos szövődményekkel is járhat.

Nem ritka következmény például, hogy megváltozik a hüvelyben a sav-bázis egyensúly, ami számos fertőzés kialakulásáért lehet felelős. Húgyúti szövődmények is kialakulhatnak, hiszen a szárazság miatt az a terület is fogékonyabbá válik egyes betegségekre. Jelentkezhetnek például vizelettartási problémák, amelyek a hüvelyszárazságból fakadó gyulladással hozhatók összefüggésbe.

Lehetőségek a hüvelyszárazság enyhítésére

Szerencsére a probléma kezelhető, sőt többféle lehetőség közül is választhatunk – attól függően, hogy mennyire súlyos a helyzet. Az együttlétek során a síkosítók jelenthetnek segítséget, de ezek hatása nem tartós, csupán pillanatnyi. A legtöbb esetben ennél tartósabb hatású, célzott segítségre van szükség: olyan készítményekre, amelyek kifejezetten hüvelyszárazságot enyhítő összetevőket tartalmaznak.

Ilyen összetevők például a fitoösztrogének, (mint a szója vagy a vöröshere), amelyek helyi, ösztrogénszerű hatásuk révén tartósabb hatást eredményeznek. A fitoösztrogén olyan növényi eredetű vegyületek gyűjtőneve, amelyek képesek a női nemi hormonhoz hasonló hatást kiváltani az emberi szervezetben.

Ezeken kívül számos hidratáló, regeneráló, hüvelyben helyileg használható készítmény kapható, melyek kúraszerűen alkalmazva nedvességgel töltik fel a szöveteket, ápoló, szövetregeneráló hatással bírnak. Ezek hormonmentesek, emellett változatos összetételűek: hialuronsavat, tejsavat, gyógynövényeket, olajokat tartalmaznak. Érdemes kikérni a patikus tanácsát is, vagy megkérdezni, melyiket vásárolják a legtöbben, mik a visszajelzések, melyiknek van klinikai vizsgálati eredménye, tartós hatása, melyiket lehet hosszantartóan is használni.

Ha súlyosabb tünetek is jelentkeznek – avagy a meglévők nem szűnnének meg –, akkor valószínűleg ösztrogéntartalmú készítmény alkalmazására lesz szükség. Létezik helyileg alkalmazható és szájon át szedhető változat is: az orvos kompetenciája eldönteni azt, hogy a páciens kaphatja-e, illetve hogy melyiket kapja. A szakemberek egyöntetű álláspontja, hogy hüvelyszárazság esetén nem érdemes sokat hezitálni: ha a patikában kapható, kifejezetten erre való készítményekkel nem érnénk el a kívánt hatást, akkor orvosi segítséget kell kérni.