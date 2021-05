Mit is jelent pontos a seborrhea, a seborrhea dermatitis?

Seborrheás bőrről akkor beszélünk, ha a faggyúmirigyek több váladékot, faggyút termelnek a szükségesnél. Ebben az esetben a faggyú kémiai összetétele és mennyisége is megváltozik.

Két típust különböztetünk meg, amit laikusként sajnos nem mindig veszünk figyelembe. A nem megfelelő diagnosztizálás miatt pedig olykor sokkal többet árthatunk magunknak, mint gondolnánk.

A két típusa az alábbiak:

1. Korpás seborrhea

Nevéből ítélve a bőr korpázóan hámlik, a bőr szürkés, kissé fakó. A leváló szaru zsíros tapintású. A pórusok tágak, emellett pedig kemény, fehér, sárga, vagy feketefejű komedók találhatók rajta. Zsíros érdes tapintású, korpázóan hámlik. Ezért különös, mivel egyszer száraznak érezzük, ami, akár húzódhat is, míg máskor zsírosodhat. Tapasztalatok alapján ilyenkor kétségbe esünk és egyszer a szárító máskor a hidratáló hatású krémekhez nyúlunk, amikkel sajnos még tovább ronthatjuk a fennálló problémát. Ennél a típusnál a feleslegesen termelődő faggyú elzárja a bőrfelszínt a levegőtől és a baktériumok aktivizálódnak.

2. Olajos seborrhea

A bőr zsíros, olajos tapintású, fényesen csillogó, tág pórusú. Ha megérintjük, olajos réteget tapasztalunk, ami nem kellemes tünet. A faggyú nagyon könnyen ürül a pórusokból, enyhe nyomás hatására. Itt megfigyelhetjük az aknék kialakulását is, a piros, duzzadt, faggyúval telt hólyagokat, melyek nagyon fájdalmasak is lehetnek.

Melyek lehetnek a seborrhea megjelenésének kiváltó okai?

Korpàs seborrhea esetében anyagcsere, idegrendszeri, emésztőrendszeri zavarok okozhatják a kialakulását, gyomor, máj, epe is közvetlen okként szerepelhetnek. Dominánsan öröklödhet is.

Továbbá a helytelen kozmetikumok használata, a nem megfelelő, túl zsíros, fűszeres ételek tovább ronthatják a problémát.

Olajos seborrhea kialakulását elsősorban a hipofízis, a nemi mirigyek és a mellékvesék rendellenes működése okozhatja. Hímjellegű hormonok túltermelődése állhat a háttérben. Itt is fennáll az öröklődés veszélye.

Helytelen kozmetikumok használata, aknogén anyagok, mogyoró, chips, csoki, ropik – ezek beindíthatják a faggyúmirigyek túlzott termelését.

Mely korosztályt, kiket érinthet?

Serdülőkorban nagyon gyakoriak a bőr változásai, mivel ilyenkor rengeteg fejlődés megy végbe a szervezetünkben. Ezen felül felnőttkorban is megfigyelhetőek, akár klimax idején is, ha valamilyen belső ok áll mögötte.

Milyen tünetek kísérik?

A seborrheás bőr minden esetben kellemetlen tüneteket okoz. A bőr hámlása, zsírosodása, aknék kialakulása figyelhető meg, melyek fájdalmas gyulladt hólyagokkal járnak.Lelkileg is kihívást okoz megbirkózni a fennálló problémával.

Hogyan tudjuk kezelni, kordában tartani?

Elsősorban a faggyú és szarutermelés csökkentése, valamint a bőrlégzés biztosítása a legfontosabb. Emellett pedig a bőr víztartalmának növelése a cél. Mindenkivel tisztázni kell az adott élethelyzetét, kifaggatni a bőrápolási, táplálkozási szokásairól, meglévő betegségeiről, melyekből akár arra is következtethetünk, hogy mi okozza a problémát. Számos kozmetikai kezelés nyújt megoldást a problémára. Ilyenek a bőrtisztító, bőrhámlasztó kezelések. Télen előszeretettel használunk AHA savakat, melyekkel gyönyörűen meg tudjuk újítani a bőrt, biztosítani tudjuk a megfelelő bőrlégzést. Gépi kezelések közül kiemelném a mikrodermabráziót (gyémántkorongos bőrcsiszolás) és a hydroabráziót (vízsugaras bőrhámlasztás), melyek kíméletesen eltávolítják a felhalmozódott szaruréteget a bőrfelszínről. Rendszeres arctisztítás sokat segíthet.

Fontos a megfelelő diagnosztika, ahol pontosan el tudjuk dönteni mely hatóanyagokhoz nyúljunk. Sokat segít az aloe vera, élesztő kivonat, kén, zöld tea, melyek kiegyenlítik a bőr tisztátalanságait, valamint a hidratálásról se feledkezzünk meg, melyben segít a vörös alga kivonat és hialuronsav. Az otthoni arcápolásra szintén nagy hangsúlyt kell fektetni. A legjobb, ha bőr azonos PH-értékű kozmetikumokat használunk, melyek segítenek visszaállítani bőrünket a normál működési fázisra.