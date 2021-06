Mindenki a tökéletesen feszes és egészséges testre vágyik főleg most, amikor nyakunkon a strandszezon. Ám van, hogy minden küzdelem, diéta, és kőkemény edzés ellenére sem mozdulnak meg lefelé a kilók, sőt minden odafigyelés ellenére is, inkább csak gyarapodnak. Ez az a betegség, ami bojkottálja az igyekezetedet.

Közeledik a bikiniszezon és mindenki a legjobb formájában szeretne pózolni a strandokon és a várva várt nyaraláson. Ilyenkor a legtöbben minden szuper diétát kipróbálnak, hogy mire elérkezik a tengerparti nyaralás hete, lapos hassal, és kerek fenékkel, mi több, plusz kilók nélkül szállhassanak fel a repülőgépre.

Nagyon sokan bevetnek minden szuper diétát a céljuk elérése érdekében, léböjtökkel, koplalással kínozzák magukat a kívánt forma elérése érdekében, és persze, hogy létrejöjjön a kalóriadeficit, hetente minimum háromszor, négyszer is edzenek. A legtöbb fogyni vágyónál ez a drasztikus alakformálás pár héten belül látványos változást eredményez. Ám vannak, akik hiába tesznek meg mindent, mínusz kilók helyett sajnos az egyre nagyobb súlyfelesleggel kell, hogy szembenézzenek.

De mégis mi lehet az állandó kudarcok oka?

Mielőtt ostorozni kezdenénk magunkat, és szidalmazni a testünket, érdemes elmenni egy endokrinológiai vizsgálatra, és kivizsgáltatni a hormonháztartásunkat. Hiszen a magas prolaktin szint, mindenre magyarázatot adhat.

Mi is az a prolaktin? Ezt a hormont az agyalapi mirigy termeli, és egészséges működés esetén csak abban az esetben emelkedik meg a szintje, amikor a nők kisbabát várnak. Hiszen ő felel a tejtermelésért, és megakadályozza, a szoptatás alatti teherbeesést. Ám ha nem vagyunk kismamák, de a prolaktin szintünk mégis az egekbe szökik, érdemes életmódot váltani.

Gyakran halljuk, hogy minden fejben dől el és, hogy a pozitív gondolatok milyen nagy hatással lehetnek a testünkre is. A prolaktin szint megemelkedése nagyon feszült, és stresszes életformára utal. Az agyalapi mirigy, azaz a hipofízis az egyik legfontosabb mirigy a hormonrendszer irányításában. Ezért tényleg igaz az előbb említett mondás, hogy minden fejben dől el.

A prolaktin a hipofízis elülső lebenyében termelődik. Amíg a szoptatás ideje alatt teljesen természetes a megemelkedett hormonszint, addig egy nem várandós szervezetben hatalmas hormonális változásokat eredményezhet. A magas prolaktin szint lassítja a kilók leadását. Ezt elsősorban a krónikus stressz és szorongás váltja ki. Ez megzavarhatja a menstruációs ciklust, sőt a pajzsmirigy működésben is komoly zavarokat idézhet elő. Gyakran a PCOS előidézője is lehet, erős fejfájást és szemromlást is okozhat, hiszen a hormontermelés megemelkedésével maga a mirigy is megnagyobbodik, ezáltal nyomja a látóideget.

Előrehaladott stádiumban akár tejcsorgást is produkálhatnak azok a személyek, akik ebben a betegségben szenvednek.

Az úgynevezett hyperprolaktinémia a férfiakat is érinti, az ő esetükben fennállhat a libidócsökkenés és a krónikus fejfájás is.

Akik ebben az alattomos hormonális betegségben szenvednek sokszor azt érzik, hogy egy pohár víztől vagy a levegővételtől is híznak. Mivel ez a hormonális elváltozás az esetek nagy százalékában magával hozhat több kóros hormonzavart is, ezért érdemes szakorvos segítségét kérni, és felkutatni a probléma gyökerét. A gyógyszeres kezelés mellett, az új környezet, és a stresszmentes életmód elősegítheti a gyógyulást.