Egyre több információnk van az indiai mutánsól, hiszen úgy tűnik, az egyik legfertőzőbb változata a koronavírusnak, és rengeteg megbetegedést okoz. A szakértők pedig egyre inkább aggódnak.

„Tavaly azt hittük, hogy megismertük az új ellenséget, de úgy tűnik, mégsem. Ez a vírus borzasztóan kiszámíthatatlanná vált" – mondta Abdul Ghafer a chennai Apollo Kórház orvosa.

Az indiai mutáns jóval többször okoz hasmenesét, de sajnos ennél súlyosabb tüneteket is produkálnak a betegek. Igen komoly gyomorpanaszok alakulhatnak ki, halláskárosodást vagy üszkösödéshez vezető vérrögöt is okozhat – írta a The Sun.

Az utóbbiról egy másik orvos, Dr. Manudhane aggasztóan nyilatkozott:

„Tavaly egész évben három-négy esetet láttam, most pedig hetente egy beteget"