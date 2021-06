A nőgyógyászati szűrővizsgálatok fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni. Ez nem csak a rákszűrés miatt fontos, hanem azért is mert az apróbb, még tüneteket nem okozó, ám idővel elmérgesedő elváltozások és könnyedén észrevehetőek.

A menstruáció és az ezzel járó fájdalmak, görcsök és kellemetlenségek, rengeteg nőnek pokollá teszik az életét. Sokuknak eszükbe sem jut, hogy az elviselhetetlen napokig tartó fájdalmat és a bő vérzést nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek abszolút nem normális tünetek. A menstruáció természetesen minimális fájdalommal jár, de akkor, amikor napokig tartó csillapíthatatlan görcsöket, és bőséges vérzést okoz, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

A ciklus zavartalan és minimális fájdalommal történő lezajlását több tényező is megnehezítheti. Vannak olyan méhen belüli elváltozások, amelyek a vérzés mennyiségét és az ezzel járó fájdalmat is a sokszorosára emelik. Ilyen például a méhpolip is.

A méhpolip nem csak a borzalmas tünetek miatt veszélyes, hanem azért is, mert vetéléshez és meddőséghez vezethet. A betegségről, annak kialakulásáról, tüneteiről, veszélyeiről és gyógyításáról dr. Kozma Bence, szülész-nőgyógyásszal beszélgettünk.

Mit nevezünk pontosan méhpolipnak?

A méhpolip vagy más néven endometrium polyp a méh belső felszínét borító nyálkahártya növedéke. A méh üregében vagy a méhnyakban fordul elő és általában jóindulatú elváltozás, amely csak ritkán fajul el rosszindulatú eltérés irányába. Léteznek kisebb, szezámmagnyi, de nagyobb, néhány centiméteres polipok is és nemcsak egy, de akár több is jelen lehet egyszerre a méh üregében. Fontos tudni róla, hiszen ez az egyik leggyakoribb oka a rendellenes hüvelyi vérzésnek a változó kor előtt és az után is.

Mely korosztályt érinti leginkább ez a betegség?

Bármely életkorban előfordulhat, de kialakulásának a változó korban és azt követően van a legnagyobb az esélye. Érdekes tény, hogy az elhízás és a magasvérnyomás a méhpolip kialakulásának esélyét is nagymértékben növeli.

Milyen panaszokat okoz?

A méhpolip lehet teljesen tünetmentes, de sajnos a legtöbb esetben rendellenessé teszi a hüvelyi vérzést. A menzesz rendszertelenné válik vagy éppen a mennyisége nő meg olyan mértékben, hogy az komolyan befolyásolja a páciens mindennapjait. Sajnos a méhpolipot nyugodtan sorolhatjuk a meddőség okai közé is.

Hogyan lehet kezelni, gyógyítani?

Azoknál a nőknél, akiknél a polip tüneteket okoz mindenképpen javasolt az elváltozás eltávolítása műtéti úton. Abban az esetben szintén szükséges a műtét, ha meddőség miatt áll valaki kezelés alatt, illetve ha ugyan nincs tünete, de a polip nagy, vagy több is van belőle a méh üregében. A méhpolipok legsikeresebben méhtükrözés során távolíthatóak el. Az eljárás során a nőgyógyász megtekinti a méh belső felszínét és célzottan távolítja el a kérdéses elváltozást.

Mennyi időt vesz igénybe a teljes felépülés gyógyulás?

A méhtükrözés során a komplikációk igen ritkák és mivel a beavatkozás úgynevezett minimál invazív eljárás, így a gyógyulás is rendkívül gyors.

Van-e esély arra, hogy kiújul?

Ritka esetben kiújulhat a méhpolip a műtétet követően is. Ekkor szükség lehet ismételt műtétre, de jó tapasztalatok vannak a méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátlókkal kapcsolatban is, melyek akadályozhatják a méhpolip további növekedését.