A koronavírusnak több fajtája is van. Hosszú (long) COVID-ról akkor beszélünk, ha a tünetek akár a 4. hét után is fennállnak, míg a poszt-COVID a betegség elmúltával jelentkezik általában.

Hazánkban minden 4. koronavíruson átesettet érint a poszt-COVID, melynek legjellemzőbb tünetei a szaglás- és ízlelés elvesztése, nehézlégzés, fáradékonyság, heves szívdobogás, mellkasi fájdalom, alvászavar, beszűkült tudatállapot, de felléphet poszttraumás stressz is. A koronavírus akár inzulinrezisztenciát is eredményezhet, de véralvadási zavarok, ödéma, embólia, szívritmuszavar, hajhullás és akár agyvérzés is lehet a COVID-19 fertőzés következménye - írja a Bors.

A kutatók azt is felfedezték, hogy a hosszú covidban szenvedőknél jelentkezhet egy társbetegség, az Epstein-Barr-vírus. Ez egy herpeszvírus, ami lázzal, torokfájással, gyengeséggel, nyirokcsomó megnagyobbodással és hetekig vagy hónapokig tartó fáradékonysággal járhat, ráadásul sok esetben lép-májmegnagyobbodást okozhat. Ezért mindenképpen ajánlják, hogy a hosszú covidban szenvedők vessék alá magukat az úgynevezett Epstein-Barr-vírus tesztnek is.

Érdekes felfedezés, hogy bár a férfiakat jobban megviseli a koronavírus-fertőzés, de a nőket érinti leginkább a Covid-19 utáni, hosszú távú szövődmény. A post-covid szindróma a nők többségének esetében akár teljes munkaképtelenséghez is vezethet.

