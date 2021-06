A magyar szupermodell márciusban jelentette be, hogy első gyermekét várja. Azóta a várandóssággal kapcsolatban nagyon sok mindenről beszámol közösségi oldalán, arról is nyíltan beszélt, hogy milyen szülsét tervez. "Természetes szülést tervezek, azaz fájdalomcsillapítás és érzéstelenítés nélkül. Ne nevessetek, tudom, hogy most mit gondoltok, de úgy vagyok vele, hogy most így indulok neki a szülésnek, aztán ki tudja" - mondta.

Nemrég pedig arról számolt be, hogy most nincs egészen jól: megfázott, ami nagyon nem jött jókor.

Habár Mihalik Enikő, mint minden kismama, sokat változott a várandósság alatt, de a ruhákkal való kapcsolata nem. Továbbra is szeret meztelenkedni, és azokat a felvételeket is előszeretettel osztja meg a nyilvánossággal. Nem is olyan rég mutatta meg kerekded idomait.