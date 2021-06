Terhessége kilencedik hónapjába lépett Mihalik Enikő, már csak pár hét választja el attól, hogy karjában tarthassa a kislányát. Enikő már mindent eltervezett a szüléssel kapcsoltban. Azt szeretné, hogy ha a férje és egy dúla is vele lenne. Enikő a vlogjában mesélt arról, hogyan szeretne szülni.

"Természetes szülést tervezek, azaz fájdalomcsillapítás és érzéstelenítés nélkül. Ne nevessetek, tudom, hogy most mit gondoltok, de úgy vagyok vele, hogy most így indulok neki a szülésnek, aztán ki tudja, pár óra fájdalom és vajúdás után lehet, hogy térden állva fogok könyörögni az orvosnak, hogy adja be az epidurálist" - mondta a modell. Hozzátette, hogy a dúla jelenléte nem azt jelenti, hogy otthon szeretne szülni, kórházban fogja világra hozni a gyermekét.

Enikő azt is elmondta, hogy nagyon feledékeny lett a terhessége vége felé, a legjobb barátnője neve sem jutott eszébe a napokban. Inkább érzi magát már egy nehezen mozdítható tanknak, vagy bálnának, mint embernek.