Varga Viktor a kórházból jelentkezett be közösségi oldalán: lovaglás közben érte baleset az énekest.

Varga Viktor nagy erőkkel készül a Nemzeti Vágtára, és habár eddig minden simán ment, a legutóbbi próbánál komoly baleset érte. A futam gyakorlása ugyan nagyon jól sikerült, a lova időről időre megzavarodott, az utolsó körben nem is tudta korrigálni. Annak érdekében, hogy ne essen az állat alá inkább leugrott róla, de rosszul érkezett, a bokája pedig egyszerűen kihajlott. A sztárt műteni is kellett, ugyanis a ficam mellett megsérült az ugrócsontja.

"Annyira rossz helyen van a lábunkban, hogy nem lehet máshogy megigazítani, csak műtét útján" - mondta az énekes. Hozzátette, nem akart hatni a fájdalomcsillapító az operáció előtt. Elkezdték úgy a műtétet, hogy gyakorlatilag végig éreztem, mi történik" - árulta el Viktor, aki erről is részletesen számolt be közösségi oldalán, de ebben nincs semmi meglepő, hiszen az énekes számára semmi nem tabu, nemrég azt is elárulta, mekkora a férfiassága.