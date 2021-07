A WHO aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy sokan azt hiszik, a világjárvány véget ért, holott ez messze nincs így. Sőt, új és veszélyesebb variánsok is megjelenhetnek.

A WHO arra figyelmeztetett, hogy új és még veszélyesebb variánsok is megjelenhetnek és terjedhetnek el globálisan, melyek még nagyobb kihívást jelentenek majd a járványügyi védekezés számára. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO elnöke azt is nehezményezi, hogy egyre több országban enyhítettek a járványügyi korlátozásokon - írja a Házipatika.com.

Az elmúlt hetekben számos ország nyitotta meg határait és enyhíti járványügyi védekezési szabályait, remélve, hogy az oltottság terén elért eredményeket elegendőek lesznek a népesség megóvására. A WHO és egyéb szakértők viszont arra figyelmeztetnek, de a pandémia még nincs az irányítás alatt, a korlátozások feloldása pedig akár új, veszélyes vírusvariánsok megjelenítésének vezethetnek.