Varga Viktor a hétvégén súlyos lovas balesetet szenvedett , leugrott az állat hátáról és maga alá fordult a bokája. A szerencsétlenségben egy súlyos ficamot és ugrócsont törést szenvedett, orvosa tanácsára azonnal meg is kellett műteni.

Varga Viktort komoly fájdalmak gyötrik műtéte óta. A gerincébe kapott érzéstelenítők miatt szörnyű, szinte elviselhetetlen fejfájás tört rá, csak mozdulatlanul tudott feküdni. Sajnos, ez még mindig nem múlt el, de Viktornak már nagyon elege van a gyógyszerekből.

Elég volt a gyógyszerekből. Én már nem vagyok hajlandó semmit beszedni! Olyan fájdalmaim vannak, hogy ha el is alszom, reggelente általában hét óra magasságában mindig felébredek rá"

- mondta az énekes a Borsnak, aki egyébként a természetes gyógymódok híve és saját gyógyulását is ez alapján szeretné felgyorsítani.

Az olaj, amit használok rá, nagyon hatásos gyulladáscsökkentő, szépen levitte a duzzanatokat és véraláfutásokat a lábamról. Meg is lepődtem, mert most már első ránézésre olyan, mint a baleset előtt. Annyi a különbség, hogy mivel az ép lábamat használom és erőltetem, az sokkal nagyobb, mint a másik, kissé vicces a kettő közötti kontraszt – nyilatkozta Viktor, aki a legjobban azt sajnálja, hogy szinte az összes nyári fellépését le kellett mondania. Egyedül az augusztusi EFOTT fesztiválhoz ragaszkodott: oda mindenképp elmegy fellépni a zenekarral, ha kell, ülve is végigcsinálja.

