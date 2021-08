A nyári kánikulában az ember a legszívesebben a vízparton tölti az idejét, és ez igaz a kismamákra is. Ám az ő szervezetük érzékenyebb a melegre és a napfényre, emellett ők a fertőzésekre is sokkal fogékonyabbak. Persze, attól még hogy babát vársz, nem kell otthon ücsörögnöd, csak legyél óvatos, elővigyázatos.

Itt van az augusztus, és kismamaként a hőség úgy hathat rád, mintha egy forró kemencében ücsörögnél. Ráadásul biztosan neked is mondták már, hogy pocakkal a legjobb messze elkerülni a pancsolást, hiszen nagyon csúnya fertőzéseket lehet összeszedni. Ez persze nem teljesen így van, az viszont igaz, hogy a fertőzésveszély a várandósság alatt megnőhet. Sajnos az sem titok, hogy a vetélések jelentős részéért az úgynevezett felszálló fertőzések a felelősek, vagyis mindenképpen alaposan meg kell gondolnod, hol mártózol, ha pedig netán mégis összeszednél valamit, mielőbb kezeltesd magad. Ám ha egészséges vagy, a méhszáj is zárva van, sőt feküdnöd sem kell, akkor akár pocakosan is fürödhetsz, a lényeg, hogy legyél különösen elővigyázatos.

Nem mindegy, hol fürdesz!

Azt gondolhatnád, hogy a tisztított medencék vizében kevésbé fertőződhetsz meg, ami igaz is, viszont a klór legyengítheti az immunrendszeredet, amire kismamaként nincs semmi szükséged. Ha mégis a medencére voksolsz, akkor lehetőleg olyanban mártózz meg, amit csak a családod használ, és fontos az is, hogy ne legyen túlságosan klóros a vize.

Ha lehetőséged van rá, a legjobb, ha természetes vizekben pancsolsz. Csakhogy nyár végére már a kisebb tavakban a tömeg miatt könnyebben megfertőződsz, ezért ilyenkor már inkább a nagyobb tavak vagy a tenger vize jobb választás. Persze vannak dolgok, amikre ilyen helyeken is nagyon oda kell figyelned: a túl hideg víz például méhösszehúzódásokat idézhet elő, ami a harmadik trimeszterben koraszüléshez is vezethet. Tilosak a meleg gyógyvizek is, amelyekben a kórokozók is könnyen szaporodnak, ezért te is hamarabb megfertőződhetsz.

Az azonban alapszabály – bárhol is fürdőzöl –, hogy csobbanás után mindig cseréld szárazra a vizes fürdőruhádat.

Óvatosan napozz!

Nem csak a fürdéssel, de a napozással sem árt vigyázni, ha babát vársz. Figyelj arra, hogy a hasadat ne tedd ki a tűző napnak, mert az árthat a kicsinek, és arra is mindenképp fordíts gondot, hogy magas faktorszámú krémmel védd a bőröd. Így az is elkerülhető, hogy barna foltok alakuljanak ki rajtad, amelyek a várandósság alatt elég gyakran jelentkezhetnek.

Pótold a folyadékot!

A kánikulában mindenkire igaz, hogy a szokásosnál több folyadékot kell fogyasztania, de ha kismama vagy, ezt még inkább vedd komolyan. A legjobb, ha a szénsavmentes hideg vízre esik a választásod, amit citrommal vagy egyéb gyümölcsökkel ízesíthetsz.

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy bár megkötésekkel, de várandósan sem kell lemondanod a vízparti örömökről. Ha tudod magadról, hogy hajlamos vagy a bakteriális hüvelyfertőzésre, akkor ennek a valószínűsége a várandósság idején még nagyobb lehet, ugyanis a normál hüvelyflóra egyensúlya a hormonális változástól felborulhat. Szerencsére ma már számos vény nélkül kapható krém vagy kúp elérhető, amelyekkel akár meg is előzheted a bajt. Ez fontos, ugyanis a bakteriális vaginózis növeli a vetélés vagy koraszülés kockázatát. Feltétlenül egyeztess azonban a nőgyógyászoddal, mielőtt bármilyen készítmény használatába fognál!