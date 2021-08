Az alkoholfogyasztás a korábban véltnél jobban megnöveli a rák kialakulásának kockázatát - állapították meg az Imperial College London tudósai. Kutatásukból az is kiderült, hogy a kávézás viszont védelmet jelenthet a májrák ellen.

Az alkoholfogyasztás a rákbetegség számos fajtájához köthető: a fej és a nyak megbetegedéseihez (száj-, garat- és gégerákhoz), nyelőcső- és bélrákhoz, valamint mell- és májrákhoz - írja a The Guardian. A tanulmány szerint ugyanakkor naponta legalább egy csésze kávé elfogyasztásával csökkenthető a májrák és a bazálsejtes karcinóma (bazalióma) kialakulásának kockázata. A hatást a koffeines és a koffeinmentes kávé esetében is megfigyelték. A kávé antioxidánsként és gyulladásgátlóként működik, így védelmet nyújthat a gyulladások által elindított betegségek, így a rák ellen is. A tejtermékek és a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása a vastagbélrák kialakulásának kockázatát csökkenti - állapították meg a szakértők.



A vizsgálatot támogató Rákkutatási Világalap (WCRF) kutatásért és innovációért felelős igazgatója, Giota Mitrou szerint további vizsgálatokra van még szükség a kávé és a rák, valamint az alkohol és az egyes ráktípusok közötti összefüggés mechanizmusának megértéséhez.

Mitrou azt javasolja azoknak, akik aggódnak amiatt, hogy étrendjük hatással lehet a rák kialakulására, hogy tanulmányozzák a WCRF rákmegelőzési útmutatásait. Ezek szerint ajánlatos az alkoholfogyasztás limitálása, az egészséges testsúly megőrzése, a fizikai aktivitás és a teljes kiőrlésű gabonákat, zöldséget, gyümölcsöt és hüvelyeseket tartalmazó étrend.







Az alkohol azért növeli a rák kockázatát, mert a metabolizmusa során olyan vegyületek is keletkeznek, amelyek a DNS-hez kötődve mutációkat hozhatnak létre, ezek pedig elrákosodhatnak. Az alkohol megemelheti olyan hormonok szintjét is, melyek a mellrák egyes típusainak kifejlődéséhez köthetők. Általánosságban véve minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a kockázata annak, hogy kialakul nála valamilyen ráktípus - vélik a tudósok.



A tanulmány szerzői szerint kiemelten fontos lenne célzottabb közegészségügyi irányelvek kialakítása, amelyek segíthetnek tudatosítani az emberekben az alkohol és a rák közötti kapcsolatot és ösztönözni őket az alkoholfogyasztás mérséklésére.



Az Imperial College London szakértői 860 olyan kutatás adatait elemezték, melyek élelmiszerek és tápanyagok fogyasztása és 11 különböző ráktípus kialakulása vagy azok miatt bekövetkező halál kapcsolatát vizsgálták.