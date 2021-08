Péntek reggelre újabb információk derültek ki az életmódszakember állapotával kapcsolatban. Réka ugyan nem nyilatkozott, de Norbi édesanyja mondott pár szót fiáról.

"Norbi már jobban van, most szaladok be hozzá a kórházba. Bevallom, nagyon izgulok érte, többet most nem tudok mondani, de Réka majd beszámol a történtekkel kapcsolatban mindenről" - nyilatkozta a Blikknek az édesanya, aki Rékától értesült a történtekről.