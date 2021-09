Damu Roland segítségkérő posztjában azt írja, megromlott az egészségi állapota, nem tud dolgozni, ezért lenne pénzre szüksége.

"Sajnos lassabban és nehezebben gyógyulok, mint gondoltam. Két hete nem tudok dolgozni. Tisztelettel kérem azokat az embereket, akik akarnak és tudnak segíteni nekem, tegyék meg! Sajnos most csak pénzre van szükségem, hogy a lakhatásom és a gyógyszereim kiváltása ne okozzon gondot. Nem volt könnyű megírni ezt a posztot, de most a muszáj nagy úr" - álla a bejegyzésben, amit a Bors szúrt ki. A színész a bankszámlaszámát is megjelenítette. A rajta segítőknek személyes születésnapi vagy névnapi köszöntést ígért.

Damu szeptember 18-án posztolt arról, hogy nagyon beteg, éjszakákon át sírt, mert azt hitte nem lesz tovább.