Édesanya lett Millie Bobby Brown: a színésznő sok gyerekre vágyik - VIDEÓ

2025.08.23.
A sztárpár egy Instagram bejegyzésben osztotta meg a hírt, hogy a nyáron örökbe fogadtak egy kislányt. Millie Bobbie Brown és férje, Jake Bongiovi szülők lettek.

Bár a fejünkben még mindig édes kislányként él Tizenegy, az őt alakító 21 éves Millie Bobby Brown közben felnőtt, most pedig bejelentette, hogy férjével, Jake Bongiovival gyermeket vállaltak. A hír mindenkit meglepett.

(FILE) Millie Bobby Brown and Husband Jake Bongiovi Welcome First Baby Together. The couple announced they welcomed their first baby via adoption on Instagram on Thursday, August 21, 2025. MANHATTAN, NEW YORK CITY, NEW YORK, USA - OCTOBER 27: American actor Jake Bongiovi and girlfriend/British actress Millie Bobby Brown wearing Louis Vuitton arrive at the World Premiere Of Netflix's 'Enola Holmes 2' held at The Paris Theater on October 27, 2022 in Manhattan, New York City, New York, United States. (Photo by Jordan Hinton/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi szülők lettek
Forrás: NurPhoto

Millie Bobby Brown nagy családra vágyik

A fiatalok 2021 óta alkotnak egy párt, 2023-ban pedig már el is jegyezték egymást. 2024 májusában egy titkos esküvőn mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd Georgiába költöztek, ahol egy farmon élnek. Millie Bobby Brown már korábban is beszélt arról, mennyire vágyik saját családra. Elmondta, az édesanyja 21 éves volt, amikor először szült, az apukája pedig mindössze 19 éves volt ekkor. Így nem meglepő, hogy Millie 21 évesen késznek érezte magát az anyaságra 23 éves férje mellett. Úgy tudni, a pár nagy családról álmodik, hiszen mindketten három testvér mellett nőttek fel. 

Édesanya lett Millie Bobby Brown A pár egy Instagram bejegyzésben osztotta meg a hírt, hogy a nyáron örökbe fogadtak egy kislányt.

