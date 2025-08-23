Édesanya lett Millie Bobby Brown: a színésznő sok gyerekre vágyik - VIDEÓ

Bár a fejünkben még mindig édes kislányként él Tizenegy, az őt alakító 21 éves Millie Bobby Brown közben felnőtt, most pedig bejelentette, hogy férjével, Jake Bongiovival gyermeket vállaltak. A hír mindenkit meglepett.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi szülők lettek

Forrás: NurPhoto

Millie Bobby Brown nagy családra vágyik

A fiatalok 2021 óta alkotnak egy párt, 2023-ban pedig már el is jegyezték egymást. 2024 májusában egy titkos esküvőn mondták ki egymásnak a boldogító igent, majd Georgiába költöztek, ahol egy farmon élnek. Millie Bobby Brown már korábban is beszélt arról, mennyire vágyik saját családra. Elmondta, az édesanyja 21 éves volt, amikor először szült, az apukája pedig mindössze 19 éves volt ekkor. Így nem meglepő, hogy Millie 21 évesen késznek érezte magát az anyaságra 23 éves férje mellett. Úgy tudni, a pár nagy családról álmodik, hiszen mindketten három testvér mellett nőttek fel.