A menstruációs ciklus átlagosan 28 napig tart, ezalatt a szervezet újra és újra felkészül a megtermékenyülésre. Ha viszont a fogantatás nem történik meg, szervezetünknek elölről kell kezdenie ezt a felkészülési folyamatot. Ez az a folyamat, ami mögött egy nagyon összetett hormonális szabályozás áll, és ez az, ami komolyan befolyásolhatja a nők hangulatát és közérzetét.

Gyors áttekintő a ciklusról

A menstruáció első napja a ciklus első napja is. Ilyenkor kezd leválni a megvastagodott méhnyálkahártya középső és legfelső rétege, és ez az, ami vérzés és fájdalmas görcsök közepette távozik a szervezetből. A megtermékenyítetlen petesejt pedig közben felszívódik. Ez a folyamat 3-5-7 napig tart, de eközben már újra megindul a tüszőérés, a méhnyálkahártya pedig ismét elkezd megvastagodni.

A ciklus felénél, nagyjából a 14. nap környékén a már érett tüsző megreped, a benne levő petesejt pedig elindul a petefészekből a petevezetéken át a méh felé - ez az ovuláció. A hátramaradt tüsző hormontermelésbe kezd, a méhnyálkahártya pedig átalakul, hogy alkalmas legyen a megtermékenyített petesejt befogadására. A petesejt nagyjából 24 órán át marad életben, ennyi idő van a megtermékenyítésre. Ha ez nem történik meg, a méhnyálkahártya felső rétegei ismét leválnak, és a ciklus kezdődik az elejétől.

De ez még nem minden. A PMS-t már ismerjük, menstruáció előtt/alatt a nők érzékenyebbek, feszültebbek lehetnek, tudjuk, hogy a vérzésünk körüli időszakban kicsit (vagy nagyon) megváltozik a viselkedésünk, de mi van ciklusunk többi napjával?

Ciklusunk lefolyása hasonlít egy év lefolyására, ugyanúgy fel lehet osztani négy évszakra.

A tél jelöli menstruációnk időszakát. Ilyenkor a nők általában kicsit befelé fordulnak, jobban igényelik a magukra szánt időt és a pihenést. Ha nem muszáj, akkor nem ilyenkor kell ezer fokon pörögni, lefutni a maratont, megváltani a világot.

Ahogy a vérzés elcsitul, úgy érkezik meg szervezetünkbe a tavasz. Hormontermelésünk elkezdi összeszedni magát, nő az energiaszint, a kreativitás, és még az önbizalom is. Érdemes ilyenkorra betervezni a fontosabb munkahelyi döntéseket, feladatokat, és a szociális életünket is érdemes ilyenkor felpörgetni.

Az ovulációval megérkezik ciklusunk nyara. Ez az időszak nagyon rövid, csupán néhány napig tart. Megnövekszik a libidó, és mindent intenzívebben érzékelünk. Kutatások szerint a nők ilyenkor ösztönösen a maszkulinabb férfiak közelségét keresik, sőt, a férfiak is megérzik az ovulációt, és ösztönösen vonzóbbnak találják az éppen ovuláló nőt. Energiaszintünk itt is nagyon magas, terhelhetőségünk is megnő.

A nyár után jön az ősz. Ez az időszak 12-16 napig tart, és az évszakhoz hasonlatosan itt is fokozatosan indul el a befelé fordulás. Energaiszintünk fokozatosan csökken. Elkezdjük igényelni a több pihenést, de még előfordulnak szabálytalan energiacsúcsok, ami alkalmas lehet néhány utolsó nagyobb feladat elvégzésére, esetleg egy hirtelen ötlettől vezérelt nagytakarításra. Az ősz második felében kezdődnek a már ismerős PMS tünetek: feszültség, érzékenység, puffadás, levertség.

Ahogy látszik, ciklusunk változásával mi is folyamatos változásban vagyunk. Ami fontos, hogy bármelyik fázisban is vagyunk, igyekezzünk ahhoz mérten terhelni magunkat. Fontos tudatosítani, hogy például a menstruáció előtti sötétebb időszakban sem vagyunk kevesebbek vagy rosszabbak magunknál vagy másoknál, csak éppen másra van igénye a szervezetünknek. Bár többnyire nem tehetjük meg, hogy ciklusunk telén ténylegesen bevackoljunk a lakásba és ne érintkezzünk senkivel, ha tudatosan kezeljünk a szervezetünket, már előre fel tudunk készülni arra, hogy bizonyos napokra a lehető legjinkább csökkentsük a rajtunk lévő nyomást.