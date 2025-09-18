Szívszorító: saját közös nyelven kommunikál Bruce Willis és a felesége - Videó

Emma Heming Willis férje diagnózisa óta rendszeresen mesél arról, hogy min mennek keresztül. Bruce Willis felesége könyvet is írt, és azt is elmondta, hogy a színész egy másik házban lakik. Ezért a vallomásáért kapott hideget-meleget, ám ismét elárult egy részletet beteg férje hétköznapjairól.

Saját közös nyelven kommunikál Bruce Willis és a felesége, Emma

Forrás: LightRocket

Bruce Willis néha „visszatér” és olyan, mint régen

Emma állítása szerint Bruce fizikailag tökéletes egészségnek örvend, csupán az agya hagyja egyre inkább cserben és ennek következtében már nem tud úgy kommunikálni, ahogy korábban. Heming azonban nem adja fel: egy közös, saját nyelvet alakítottak ki és rengeteget beszélgetnek annak érdekében, hogy a színész ne érezze magát egyedül a bajban. A nő szerint az a legnehezebb, hogy néha pár másodpercre visszatér az a Bruce Willis, akit megismert, egy mosolyban, egy nevetésben, hogy aztán napokra eltűnjön, borzasztó fájdalmat és ürességet hagyva maga után.

Egész napos felügyeletre szorul

Emma elmondta, bár férjének vannak jobb pillanatai, 0-24 órában ápolásra szorul, többek között ezért is döntött úgy, hogy egy másik házba költözteti. Az ezzel kapcsolatos kritikákra határozottan válaszolt, kijelentette, csak az tudja, mit él át a beteget gondozó társ és a családja, aki ebben a cipőben jár. Hozzátette, Bruce Willis is ezt szeretné, ugyanis a színésznek mindig is az volt a legfontosabb, hogy lányai a nekik legmegfelelőbb környezetben élhesenek. Heming arról is beszélt, hogy a különköltöztetés nem jelenti azt, hogy nem találkoznak a színésszel. Ellenkezőleg: ő, a gyerekek és Willis Demi Moore-ral közös gyerekei is nagyon sok időt töltenek vele.