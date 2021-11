Rusvai Miklós a Blikk kérésére elárulta, hogy szerinte idővel szükség lesz-e negyedik oltásra.

"Előbb-utóbb mindenképpen reális lehet a negyedik oltás. Én csak akkor fogok felvenni egy esetleges negyediket, addig oltatom be magam fél évente, míg egyszer meg nem fertőződöm" - magyarázta virológus, aki azt is elárulta, hogy lehet felvenni a negyedik oltást fél év szünet után.

"Elvileg annyi az akadálya, hogy ha jól tudom, egyedül a Pfizer és a Moderna engedélyezett csak harmadik oltásként, a többi vakcina kapcsán nincs ilyen ajánlás. Más kérdés, hogy Magyarországon adható harmadikként ezektől eltérő vakcina, tehát például Janssen is. Országonként eseti döntések vannak erről" - tette hozzá.

Rusvai elmondta, hogy ő felvette már a harmadik oltást, de ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatja el a vírust.

"Akármelyik vakcinát is kapja bárki, három oltás után is meg lehet fertőződni. Csak a tünetek mások, enyhébbek, mint annál, akit egyáltalán nem oltottak be. Mert a fertőzéstől nem véd meg. Nagyon remélem, hogy meg is fogok fertőződni én is, amíg magas a szervezetem immunitása" - mondta.