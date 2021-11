Azt eddig is tudtuk, hogy az oltással megakadályozhatjuk, hogy súlyos szövődményeket okozzon a koronavírus. Most azonban kiderült, hogy nemcsak a megelőzésben lehet nagyon hasznos a vakcina.

Egyre durvább számokat produkál hazánkban a negyedik hullám, napról napra nő az új fertőzöttek és sajnos az elhunytak száma is. Az oltottak aránya azonban nem nő olyan nagy ütemben, ahogy arra szükség lenne. Az első oltást felvettek száma továbbra sem lépte még át a hatmillió főt.

A vakcina beadása nemcsak azért fontos, hogy hatékonyan fel tudja venni a szervezet a vírussal szembeni harcot. Az oltóanyag képes mérsékelni a koronavírus okozta tünetek súlyosságát, sőt,most egy újabb jótékony hatására is fény derült. Kiderült ugyanis, hogy a még be nem oltott, de fertőzésen átesett emberek poszt-Covid tüneteit is képes megszüntetni az oltás.

„Nem tudni teljes bizonyossággal, hogy miért enyhíti a poszt-Covidot az oltás felvétele, én is hallottam olyan esetekről, hogy több ember is megkönnyebbült a vakcinák felvételétől és elmúltak a tüneteik. Én azt ajánlom, hogy mindenki tegyen meg mindent az egészsége érdekében, és erre a védőoltás a legjobb döntés" - nyilatkozta dr. Kacskovics Imre immunológus és virulógus a Ripostnak.

A szakember még hozzátette, hogy "aki volt már beteg, az is oltassa be magát, főleg, ha már hónapokkal ezelőtt volt beteg, vagy kapta meg az oltást. Rengeteg olyan ember van, aki már beteg volt, eltelt fél év, és utána újra megbetegedett: ez azért van, mert csökkent az immunválasz a szervezetükben."