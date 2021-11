Sokan nem is gondolják, hogy mennyire fontos a vízivás, pedig ha erre jobban odafigyelnénk, akkor sokkal egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életet élhetnénk. Egy kutatás szerint a magyarok egyáltalán nem tudatosak, a lakosság több mint fele nem is tudja, hogy mennyi vizet iszik, nem követi. Ráadásul 6 százalékuk saját bevallása szerint nem is iszik vizet. A szülőknek csak a kétharmada figyel a gyermeke folyadékbevitelére, ezt is csak 18 éves koráig teszi.

Pangl-Szarka Dorottya szerint ezen sürgősen változtatni kellene, hiszen egy fiatal szervezetnek sokszor több vízre lenne szükséges, mint egy felnőttnek.