A Dercum-betegség, vagy másképp Adiposis dolorosa nevű kór rendkívül látványos és szörnyű tünetekkel jár. A betegek testén zsíros kinövések, lipómák kezdenek el megjelenni, amiknek a mérete a pici zsírcsomóktól az egészen nagy daganatokig is terjedhet, és amiknél előfordulhat, hogy egyre nagyobbak lesznek, miközben ráadásul még fájdalmasak is. A betegség emellett gyakran jár együtt általános gyengeséggel és fáradtsággal, érzelmi instabilitással, depresszióval, esetenként epilepsziás rohamokkal, mentális zavarodottsággal is. A betegség ritkasága és felderítetlensége miatt ugyanakkor máig nem tudja az orvostudomány, hogy ezek a tünetek milyen kapcsolatban, ok-okozati viszonyban állnak egymással.

A betegséget 1892-ben írta le először az ideggyógyász Francis Xavier Dercum, így róla kapta a nevét. Az oka és a működése viszont azóta is rejtély, csak elméletek léteznek arra, hogy miért és hogyan alakul ki. Lehetséges kiváltó okai között szerepel az idegrendszer működési zavara, az idegeket érő mechanikai nyomás, a zsírszövet működési zavara, a belső elválasztású mirigyek diszfunkciója, és valamilyen fizikai trauma hatása is. Mások azt feltételezik, hogy ez egy autoimmun betegség, és a szervezet támadja meg így a saját egészséges szöveteit. Sőt, könnyen szerepet játszhat a genetika is, mivel a kutatások azt már kimutatták, hogy akinél a családi kórtörténetben ez a betegség előfordul, azok nagyobb eséllyel esnek bele maguk is. Viszont a mai napig száz százalékosan egyik elmélet sem bizonyosodott be, így aztán a betegség megelőzésére sem állnak rendelkezésünkre hatékony módszerek.

Azt viszont lehet tudni, hogy elsősorban kiket érint ez a betegség. Sajnos, az esetek túlnyomó többségében nőket, kétszer nagyobb valószínűséggel, mint a férfiakat. Életkorban a 35 és az 50 év közöttieket a leginkább, nők esetében a menopauza felé közeledve egyre nagyobb valószínűséggel. Ami pedig még ismétlődő mintázatot mutat, az az elhízottság: a Dercum-betegségben szenvedők szinte kizárólag a kórosan kövér testalkatúak közül kerülnek ki.

Ez a kór ugyanakkor rendkívül nehezen felismerhető és diagnosztizálható. Egyrészt a ritkasága miatt, másrészt pedig azért, mert olyan rejtélyes, és annyira keveset tud a működéséről a tudomány. Így nincs is olyan konkrét vizsgálat, ami ennek kimutatására alkalmas lenne, hanem az orvosoknak az összes lehetséges egyéb okot kell kizárni, ha ilyesfajta kinövésekkel találkoznak a betegek testén.

Az említett okok miatt jelenleg egyetlen hatásos gyógymód sem létezik a Dercum-betegségre. A tüneteit próbálják meg kezelni, a vele járó fájdalmat például gyógyszerekkel, vagy kortizoninjekcióval. Sebészeti úton is lehetséges a lipómák eltávolítása, és vannak esetek, amikor ez sikeresnek is bizonyul, más betegeknél viszont visszanőnek. A zsírleszívással ugyanez a probléma. Természetesen kísérleteznek a betegség dietetikai kezelésével is, de egyelőre a táplálkozás megváltoztatásával sem sikerült olyan módszert találni, ami bizonyítottan hatékony lenne a Dercum-betegség ellen.