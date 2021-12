Az egykori olimpikon, Bunyós Pityu egy hónapos csatát vívott a koronavírussal, az orvosok az életéért küzdöttek. Szerencsére ő győzedelmeskedett, már otthonában lábadozik. Kemény időszak van Bunyós Pityu mögött: eddig nem beszélt róla, de áprilisban elvesztette 94 éves édeasnyját is.

Az 54 éves volt ökölvívó még októberben kapta el a koronavírust. Napokig 39 fokos láza volt, de mivel a szaglása és az ízlelése nem szűnt meg, nem gyanakodott koronavírusra. Egy idő után mégis leteszteltette magát, ami pozitív eredményt hozott. Mivel egyre rosszabbul lett, úgy döntött, mentőt hívnak, amit - mint kiderült - nagyon jól tett: tüdeje alig negyven százalékosan működött, azonnal intenzív osztályra került.

"Gépekre kerültem, kaptam oxigént is, de lélegeztetőgépre szerencsére nem volt szükség. Hogy mennyire együttműködő vagyok, azt még a kórházban is elismerték, az ott dolgozóknak pedig nagyon hálás vagyok, nagyon rendesek voltak velem" - mondta néhány napja a Blikknek. Bunyós Pityu csaknem egy hónapot töltött kórházban, de mindvégig bízott felépülésében.

Mindeközben még édesanyját is gyászolta, akit április 12-én veszített el. Először a Borsnak mesélt imádott anyukája haláláról:

"Nem mondtam senkinek, hogy milyen nagy fájdalom ért. Mi anyukával nagyon össze voltunk nőve. Én még most sem fogtam fel, hogy elment, mindent nap beszélgetek vele, a fotójával, mintha még itt lenne. (...) Váratlanul ért, amikor be kellett vinni a kórházba, a koronavírus egy hét alatt végzett vele."