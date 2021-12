Nem csak Magyarországon, hanem a világ szinte minden országában tombol a negyedik hullám. Miközben eleinte csak az idősek körében terjedt a vírus, ma már az egészen fiatalok is veszélyben vannak.

Hamarosan itthon is megkezdődhet az 5-11 évesek koronavírus elleni oltásra, a számukra december 13. után kétmillió Pfizer vakcina érkezik. Szükség is lesz a gyerekek vakcinációjára, ugyanis rengetegen fertőződnek meg az iskolába járók közül. Az egyik országban már arról beszélnek, hogy a még be nem oltott gyerekek okozhatják a következő hullámot.

Izrael koronavírus elleni védekezése sok szempontból példaértékű, így kiemelten figyeli a világ, hány új fertőzöttet találnak és mekkora hatékonysággal bír a harmadik oltás. Az izraeli szakemberek úgy látják, hatásos a harmadik dózis, ugyanis az új betegek döntő többsége, 76 százaléka még egy oltást sem vett fel, miközben aki teljes védettséggel rendelkezik, azok közül csak 9% kapta el a vírust.

A szakembereket ezért nem is a felnőtt lakosság, hanem a gyermekek aggasztják.

Izraelben megkezdték a kisgyerekek oltását, így az 5 évesnél idősebbek is megkaphatják a Pfizer vakcináját. A jelek azonban arra utalnak, hogy a gyerekek körében nő intenzíven a fertőzési arány, a szülők pedig bizonytalanok az oltással kapcsolatban.

Nincs miért várni a gyerekek oltásával. A vírus sem vár. Veszélyes lehet a gyerekekre – mondta Nitzan Horowitz izraeli egészségügyi miniszter.

Sokal szerint a még oltatlan gyerekek miatt biztosan készülni kell az ötödik hullámra, amit gyerekhullámként is emlegetnek. A szakemberek egyelőre még nem szeretnének egy újabb hullámról beszélni, de elképzelhetőnek tartják, hogy hamarosan szükségessé válhat egy újabb emlékeztető oltás, a negyedik vakcina felvétele is – idézi a Ripost a Times of Israel cikkét.