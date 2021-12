Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldala tolmácsolt egy üzenetet a frontvonalról. Covid-osztályos orvosok meséltek tapasztalataikról és továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy vegyék fel a védőoltást.

Ez egy átlagembernek szinte az elviselhetetlen kategória. Még szakembereknek is sokszor olyan lelki teher, olyan lelki stressz, hogyha nem beszéltük ki volna magunkból, miután kijöttünk a fertőző zónából, akkor biztos, hogy nekünk is lett volna mindenféle problémánk, depressziótól kezdve a kiégésig. ... Nagyon nehéz. Rossz állapotú betegek között, sokszor néma kórtermekben vizitelünk, mert sokszor mindenki vagy aludt, vagy éppen alig kapott levegőt. Nagyon súlyos"

- nyilatkozta az év Covid-orvosa, dr. Roszkin Richárd.

A videóban Czibula Eszter tüdőgyógyász is megszólal, aki felhívja arra a figyelmet, hogy ne csak a saját magunk érdekében, hanem családtagjainkért is oltassuk be magunkat, valamint vegyük figyelembe az orvosok erőfeszítéseit is, akik minden nap azért harcolnak, hogy megmentsék a betegek életét.