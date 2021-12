A statisztikákon is látszik, hogy a koronavírus a férfiak körében okoz igazán súlyos tüneteket, sokszor halált is. Az elmúlt másfél évben több szakember is igyekezett választ találni arra a kérdésre, hogy miért erősebbek a nők ezzel a vírussal szemben?

A brit The Daily Mail napilap orvosszakértője, Dr. Michael Mosley felkutatta az elmúlt időszakban készült tanulmányokat és megdöbbentő felfedezésre jutott. Sokan úgy vélik, a férfiak a nőknél egészségtelenebb életmódot folytatnak, többet dohányoznak, kevesebbet mozognak és több alkoholt is fogyasztanak. Hanyagabbak és nem tartják be a védekező intézkedéseket, sőt az oltást is kisebb arányban veszik fel, mint a nők. Ezért betegszenek meg jobban.

A doktor szerint azonban nem csak ebben keresendő a megoldás. Mosley szerint a legfontosabb különbség a két nem között a hormonháztartásban rejlik. A női hormonok, az ösztrogén és a progeszteron úgy tűnik, hogy nagyobb védelmet nyújt a súlyos lefolyású koronavírus fertőzéssel szemben. A férfihormon, a tesztorszteron magas szintje ezzel szemben rossz hatással van a szervezet védekezőképességére.

Dr. Mosley az állítását tanulmányokkal támasztja alá. Felidézi, hogy egy kutatás kimutatta, azoknál a nőknél, akik ösztrogén-progeszteron kombinációjú fogamzásgátlót szedtek, kisebb arányban produkáltak koronavírusos tüneteket. Egy másik vizsgálatból kiderült, hogy a súlyos állapotba került női covid-betegek között sokaknak volt alacsony az ösztrogénszintje. Emellett megállapították, hogy a kopaszodó vagy kopasz férfiak, köszönhetően a hajhullást előidéző magas tesztoszteronszintnek, nagyobb arányban kerülnek kórházba, mint a dús hajazattal bíró társaik.

A szakember kitér még arra is, hogy több intézményben sikerrel próbálkoztak hormonkezeléssel a súlyos állapotú covid-betegeknél, ám egy ilyen bavatkozás akár nem várt mellékhatásokkal is járhat – idézte a Blikk a doktor szavait.