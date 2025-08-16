Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Botrány lett Meghan Markle Instagram-posztából: „Úristen, valami hátborzongató dolog van a tányéron”

A sussexi hercegnének mostanában semmi nem jön össze. Meghan Markle ezúttal a közösségi médiában kapott hideget-meleget.

Meghan Markle új videóval népszerűsítette életmódmárkáját, de a rajongók nem a házi készítésű süteményekre, hanem egy zavaró részletre figyeltek fel. A felvételen egy bogár mászott a desszertek között.

Meghan Markle, duchesse de Sussex dans le Drew Barrymore Show. - Pictures must credit: The Drew Barrymore Show / Paramount Plus Meghan Marble has gushed about husband Prince Harry in a preview of a TV interview with US actress turned talk show host Drew Barrymore. Meghan, the Duchess of Sussex. 43, was on to talk about her new Netflix lifestyle streaming series, With Love, Meghan. In a teaser for the appearance, she revealed the six word vow Prince Harry , who she refers to as “H”, made to her when they first started dating in 2016. She told Barrymore, 50, : “Life is full of surprises. I did not expect to meet H and for this to be our love story and you know I'm very lucky. “I am married to the funniest, sweetest, most charming, I mean, he's all the things that you're describing. “He's an amazing father. “I count my blessings because I have him and also I have a partner who is so supportive of me.: Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle posztja nem lett sikeres
Meghan Markle posztja balul sült el

A 44 éves sussexi hercegné a héten osztotta meg Netflix-sorozata, a Szeretettel, Meghan második évadának előzetesét, valamint több fotót és videót, amelyeken saját márkás alapanyagokból készült finomságokat mutatott be. Az egyik Instagram-történetben Meghan Markle látható, amint teát készít, a tányéron pedig lekváros, virágokkal megszórt omlós kekszek és lombágak sorakoznak. A sasszemű követők azonban kiszúrtak egy váratlan részletet: a videóban egy apró rovar látható, amint néhány másodpercig mászkál a sütemények közelében, majd eltűnik a képről.

A követők kiadtak

A bogár felfedezése után több komment is megjelent a közösségi médiában. Valaki az X-en így írt: „Szó szerint egy bogár mászkál a tányéron! Meghan Meghan észrevehetné, mielőtt posztol!” Egy másik felhasználó hozzátette: „Fúj! Látom.” Egy harmadik így reagált: „Úristen… ott van egy bogár! Nagyon kellett keresnem, de határozottan ott van!”, míg egy negyedik megjegyezte: „Úristen, valami hátborzongató dolog van a tányéron.”

 

