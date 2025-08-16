Botrány lett Meghan Markle Instagram-posztából: „Úristen, valami hátborzongató dolog van a tányéron”

Meghan Markle új videóval népszerűsítette életmódmárkáját, de a rajongók nem a házi készítésű süteményekre, hanem egy zavaró részletre figyeltek fel. A felvételen egy bogár mászott a desszertek között.

Meghan Markle posztja nem lett sikeres

Forrás: Northfoto

Meghan Markle posztja balul sült el

A 44 éves sussexi hercegné a héten osztotta meg Netflix-sorozata, a Szeretettel, Meghan második évadának előzetesét, valamint több fotót és videót, amelyeken saját márkás alapanyagokból készült finomságokat mutatott be. Az egyik Instagram-történetben Meghan Markle látható, amint teát készít, a tányéron pedig lekváros, virágokkal megszórt omlós kekszek és lombágak sorakoznak. A sasszemű követők azonban kiszúrtak egy váratlan részletet: a videóban egy apró rovar látható, amint néhány másodpercig mászkál a sütemények közelében, majd eltűnik a képről.

A követők kiadtak

A bogár felfedezése után több komment is megjelent a közösségi médiában. Valaki az X-en így írt: „Szó szerint egy bogár mászkál a tányéron! Meghan Meghan észrevehetné, mielőtt posztol!” Egy másik felhasználó hozzátette: „Fúj! Látom.” Egy harmadik így reagált: „Úristen… ott van egy bogár! Nagyon kellett keresnem, de határozottan ott van!”, míg egy negyedik megjegyezte: „Úristen, valami hátborzongató dolog van a tányéron.”