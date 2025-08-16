Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
balhé

Brooklyn Beckham összetört: viperának, rókának nevezik Nicolát

balhé Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz második esküvője körül tovább gyűrűzik a botrány. A család és a barátok kizárása után éles kritikák érték Peltz-et, akit a sajtóban mindennek elhordtak. A pár közeli ismerősei szerint Brooklyn Beckham mindezt nehezen viseli.

A vádak szerint a színésznő nemcsak a Beckham családtól, hanem férje barátaitól is elszakította Brooklyn Beckhamet. A ceremóniát augusztus 2-án tartották, Nicola apja, Nelson Peltz vezette, ám sem Beckham család, sem brit barátok nem jelentek meg az eseményen. Brooklyn testvérei, a 22 éves Romeo és a 20 éves Cruz sem kaptak meghívót. A párhoz közel állók szerint ennek oka az volt, hogy a fiatalabb Beckham fiúk több online megjegyzésben kritizálták bátyjukat.

Brooklyn Beckham összetört, amiért Nicolát hibáztatják
Brooklyn Beckham összetört, amiért Nicolát hibáztatják
Forrás: FilmMagic

Brooklyn Beckham felnőtt férfi

David és Victoria legidősebb fiának barátai határozottan visszautasították azokat a vádakat, amelyek szerint Nicola irányítja férjét, sőt elszigetelte őt családjától és barátaitól. „Annyira gyűlölik, viperának, rókának nevezik. Úgy tűnik, mindenki elfelejti, hogy Brooklyn felnőtt férfi, és ki tud állni magáért. Nicola tiszteletben tartotta volna az akaratát. Miért feltételezik, hogy ő döntött úgy, hogy kizárja férje családját a rendezvényről? Ha Brooklyn tényleg azt akarta, hogy a szülei ott legyenek, akkor ott lettek volna. Mindeközben Brooklyn szíve megszakad, hogy bántják a feleségét” – mondta a Mirrornak egy bennfentes. 

Az eskümegújításos fotókat nézegetve egy magát közösségi média nyomozónak nevező felhasználó arról beszélt, az partin Brooklyn nem tűnt boldognak, sőt, alig szerepelt néhány fotón. Volt, aki megjegyezte: Brooklyn valóban lehangoltnak tűnt, és olyan volt, mintha „csak egy vendég lenne a saját esküvőjén”.

Kiderült a valódi ok: ezért nem hívta meg testvéreit sem Brooklyn Beckham a fogadalom-megújításukra

Sem a Beckham szülők, sem a testvérek nem kaptak meghívást a nagy napra. Brooklyn Beckhamnek nem csak a szüleiből, a testvéreiből is elege van.

Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

Victoria és David Beckham kimondta a kimondhatatlant — Nem küzdenek tovább a kapcsolatért

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz újra kimondták egymásnak az igent. Victoria és David Beckham nem volt a vendéglistán, és bár nagyon szomorúak, de tudomásul vették: nincs tovább.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu