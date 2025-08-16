Brooklyn Beckham összetört: viperának, rókának nevezik Nicolát

A vádak szerint a színésznő nemcsak a Beckham családtól, hanem férje barátaitól is elszakította Brooklyn Beckhamet. A ceremóniát augusztus 2-án tartották, Nicola apja, Nelson Peltz vezette, ám sem Beckham család, sem brit barátok nem jelentek meg az eseményen. Brooklyn testvérei, a 22 éves Romeo és a 20 éves Cruz sem kaptak meghívót. A párhoz közel állók szerint ennek oka az volt, hogy a fiatalabb Beckham fiúk több online megjegyzésben kritizálták bátyjukat.

Brooklyn Beckham összetört, amiért Nicolát hibáztatják

Forrás: FilmMagic

Brooklyn Beckham felnőtt férfi

David és Victoria legidősebb fiának barátai határozottan visszautasították azokat a vádakat, amelyek szerint Nicola irányítja férjét, sőt elszigetelte őt családjától és barátaitól. „Annyira gyűlölik, viperának, rókának nevezik. Úgy tűnik, mindenki elfelejti, hogy Brooklyn felnőtt férfi, és ki tud állni magáért. Nicola tiszteletben tartotta volna az akaratát. Miért feltételezik, hogy ő döntött úgy, hogy kizárja férje családját a rendezvényről? Ha Brooklyn tényleg azt akarta, hogy a szülei ott legyenek, akkor ott lettek volna. Mindeközben Brooklyn szíve megszakad, hogy bántják a feleségét” – mondta a Mirrornak egy bennfentes.