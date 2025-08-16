Kiderült a valódi ok: ezért nem hívta meg testvéreit sem Brooklyn Beckham a fogadalom-megújításukra

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a hónap elején ismét oltár elé álltak, ám a családi fotókról nem csak a Beckham szülők, de Brooklyn testvérei is hiányoztak. A brit bulvársajtó szerint Brooklynnak elege van abből hogy Romeo és Cruz is a közösségi oldalon üzenget neki.

Romeo Beckham, Cruz Beckham és Brooklyn Beckham egykor nagyon közel álltak egymáshoz

Brooklyn Beckham meghúzta a határt...

Az elmúlt hónapokban a 22 éves Romeo és a 20 éves Cruz nyíltan kritizálták bátyjukat a közösségi médiában, miután Brooklyn nem jelent meg David Beckham 50. születésnapi ünnepségén. A feszültség odáig fajult, hogy a The Sun szerint a két testvér letiltotta Brooklynt az online felületeken. Egy, a családhoz közel álló forrás a lapnak így nyilatkozott: „Romeo és Cruz közösségi médiás bejegyzései egyértelműen tükrözik, mit gondolnak róla, és hogyan bánnak vele. Miért várnának meghívást?”

...de vajon boldog is?

Mindeközben egy magát közösségi média nyomozónak nevező felhasználó arról beszélt, az eskümegújításon Brooklyn nem tűnt boldognak, sőt, alig szerepelt néhány fotón, legalábis Nicolához képest. Hozzá kapcsolódva volt, aki megjegyezte: Brooklyn valóban lehangoltnak tűnt, és olyan volt, mintha „csak egy vendég lenne a saját esküvőjén”.

Brooklyn is megszólalt a nagy napról

„Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni – nyilatkozta Brooklyn pár napja.