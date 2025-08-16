Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kiderült a valódi ok: ezért nem hívta meg testvéreit sem Brooklyn Beckham a fogadalom-megújításukra

Instagram Brooklyn Beckham Cruz Beckham Romeo Beckham Nicola Peltz
Sem a Beckham szülők, sem a testvérek nem kaptak meghívást a nagy napra. Brooklyn Beckhamnek nem csak a szüleiből, a testvéreiből is elege van.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a hónap elején ismét oltár elé álltak, ám a családi fotókról nem csak a Beckham szülők, de Brooklyn testvérei is hiányoztak. A brit bulvársajtó szerint Brooklynnak elege van abből hogy Romeo és Cruz is a közösségi oldalon üzenget neki. 

Romeo Beckham, Cruz Beckham és Brooklyn Beckham egykor nagyon közel álltak egymáshoz
Forrás: Getty Images Europe

Brooklyn Beckham meghúzta a határt...

Az elmúlt hónapokban a 22 éves Romeo és a 20 éves Cruz nyíltan kritizálták bátyjukat a közösségi médiában, miután Brooklyn nem jelent meg David Beckham 50. születésnapi ünnepségén. A feszültség odáig fajult, hogy a The Sun szerint a két testvér letiltotta Brooklynt az online felületeken. Egy, a családhoz közel álló forrás a lapnak így nyilatkozott: „Romeo és Cruz közösségi médiás bejegyzései egyértelműen tükrözik, mit gondolnak róla, és hogyan bánnak vele. Miért várnának meghívást?”

...de vajon boldog is? 

Mindeközben egy magát közösségi média nyomozónak nevező felhasználó arról beszélt, az eskümegújításon Brooklyn nem tűnt boldognak, sőt, alig szerepelt néhány fotón, legalábis Nicolához képest. Hozzá kapcsolódva volt, aki megjegyezte: Brooklyn valóban lehangoltnak tűnt, és olyan volt, mintha „csak egy vendég lenne a saját esküvőjén”.

Brooklyn is megszólalt a nagy napról

„Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni nyilatkozta Brooklyn pár napja.

Komoly red flaget fedeztek fel a követők Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújítási képein

A fiatal pár három év házasság után újra kimondták a boldogító igent, ám a megosztott fotók több rajongót is aggodalommal töltöttek el. A közösségi médiában többen állítják, egyértelmű red flaget láttak a képeken nézegetve, amiket közzétett Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz az ünnepségről.

Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

Fotódömpinggel gúnyolódik Victoria és David Beckhamen Brooklyn és Nicola

Soha egy eseményről nem posztoltak annyit, mint fogadalom-megújításukról. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz mintha szándékosan dörgölné a Beckham szülők orra alá: köszönik szépen, nem kérnek belőlük.

 

