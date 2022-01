Sokan az első tünetek észlelése után belehaltak abba a fertőző betegségbe, ami félelemben tartja a lakosságot. Az orvosok is tanácstalanok, nem tudják, mi okozhatja az ijesztő tüneteket.

Különös betegség fertőz a fiatalok körében Kanadában. A New Brunswik nevű tartományban már 48 esetet regisztráltak, de a hatóságok szerint jóval több embert megfertőzhetett már ez a neurológiai betegség. A tünetek között szerepel a látászavar, hallucináció, izomsorvadás és a demencia, amelyek mind hirtelen jelentkeznek.

Eddig kilenc esetben okozott halált.

Az orvosok is aggódva figyelik a járványt, ugyanis nem sikerült még kideríteni, mi okozhatja a megbetegedéseket. Állítólag évekkel ezelőtt is volt ilyen típusú megbetegedés, de csak most ugrott meg ennyire hirtelen az esetszám.

Többen azt feltételezik, hogy az úgynevezett BMAA neurotoxin lehet a felelős, amely a kagylóban és a homárban is megtalálható. A pánik elkerülése végett még októberben bejelentette a kanadai hatóság, hogy a kór szerintük nem élelmiszerrel terjed, de a vizsgálatok még zajlanak az ügyben – számolt be a hírről a Bors a The Guardian cikke nyomán.