Az orvostudomány régóta próbálkozik azzal, hogy disznószerveket ültessenek beteg emberekbe, ám most először sikerült végrehajtani egy ilyen beavatkozást.

A világon egyedülálló életmentő műtétet hajtottak végre a Marylandi Egyetem kórházában. A különleges, nyolcórás bevatakozás során egy 57 éves szívbeteg férfi kapta meg az állati szervet. A genetikailag módosított disznószívet most először sikerült átültetni egy emberbe.

A férfi állapota egyelőre kielégítő. A szívátültetést vezető orvos arról számolt be, hogy a férfi új szívének már van pulzusa és kijelenthető, hogy ez most már az ő szíve. Az orvostudomány régóta dolgozik azon, hogy az orvosok képesek legyenek olyan állati szerveket is beültetni a beteg emberekbe, amelyeket nem vet ki magából a szervezet – írja az indirekt.hu.