Krizsán Lili évek óta küzd lelki problémákkal, a harc pedig végül odáig fajult, hogy éheztetni kezdte magát. A 21 éves énekesnő, aki a Sztárban sztár leszek! legutóbbi évadjának nagy felfedezettje és színes egyénisége, önszántából feküdt be a kórházba, hogy szakemberek segítségével gyógyuljon ki az anorexiából.

Nem szerettem magam, azt hittem, ha lefogyok, akkor minden rendben jön és jobb lesz. (...) A legrosszabb állapotomban 39 kiló voltam, de kórházba 44 kilósan kerültem nemrég, bár akkor sem voltam jobban. Fáradékony voltam, ingerlékeny, szorongtam, bebörtönzött lelkileg ez az egész

– mondta Lili a Blikknek, aki őszintén vallott megpróbáltatásairól. Az énekesnőben mentora, Köllő Babett tartja a lelket. A luxusfeleség átérzi a lány helyzetét, ugyanis ő is hasonló cipőben járt: "Minden nap beszélünk őszintén erről az egészről. Vannak neki is nehezebb, bizonytalanabb pillanatai, akkor is ott kell lenni számára, biztatni kell."

A gyógyulásig vezető út nem lesz rövid és könnyű, de Lili eltökélt és kész mindent megtenni azért, hogy visszanyerje egészségét. Az éheztetés miatt leromlott az állapota, ezért az orvosok először megerősítették a lány szervezetét, akivel napi szinten órákat foglalkoznak a szakemberek.