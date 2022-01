Több hete tart már a TV2 sportrealityje, az Exatlon Hungary All Stars, amiben nem kímélik magukat a versenyzők. Nincs könnyű helyzetben a Kihívók csapata. Annyira szeretnék bizonyítani, hogy képesek megnyerni a versenyt, hogy túlhajszolják magukat. Ennek eredménye, hogy sokan megsérültek közülük.

Az egyik játékos, Rozs Geri a tengeri pályánál úgy beütötte a lábát, hogy alig tud ráállni. Az állapota pedig nem javul, a lába még jobban bedagadt.

Ahogy beugrottam a lyukba, bármennyire is koncentráltam, mégis beütöttem a vádlimat. Sajnos annyira rosszul sikerült, hogy az ügyességi után rá sem tudtam állni. A lábikraizomzatom egy akkora ütést kapott, hogy bedagadt. Ehhez hasonló sérülésem még nem volt, így ez a fajta érzés, fájdalom nekem is idegen. Folyamatosan be van dagadva, nem igazán tudom nyújtani, feszíteni

– mesélte a Ripostnak a sportember, aki reméli, hogy emiatt nem ér véget számára az Exatlon.