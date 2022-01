Az Exatlon nem csak Pap Dorci és Esztergályos Patrik szívébe hozott szerelmet, hanem két másik kihívó is a műsornak köszönhetően talált egymásra.

Az Exatlon játékosai közül többen is Dominikán találták meg a boldogságot. Az ünnepekkor kiderült, hogy a tavalyi széria játékosai, Halász Vivien és Kővári Viktor a műsor után összejöttek. Az idei évadban Pap Dorci lett szerelmes, a bajnok Esztergályos Patrik fejét csavarta el.

Most kiderült, hogy az első évad két kihívója, Salander Dorina és Jodes Provoda is a műsornak köszönhetően ismerték egymást, és azóta is óriási a boldogságuk.

„Jodival az Exatlonban ismerkedtünk össze, az első évadban. Mindig zavarba jövök egy kicsit, ha erről beszélek..." – kezdte a kihívó lány. „Az Exatlonnak tavasszal lett vége, mi pedig ősztől kezdtünk el randizni, azóta vagyunk egy pár."