Több mint egy hónapja már, hogy Hibrid, a Teswér formáció tagja agyvérzést kapott . Azóta nem érkezett hír az állapotáról, most viszont a formáció közösségi oldalán üzent.

"Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt a csapat számára, és mindenki számára aki szereti Hibridet... Hála testvérünk kitartásának, az orvosok lelkiismeretes munkájának és a rengeteg imának, napról napra javul Hibi állapota, már látogatni is tudtuk, illetve videochaten is tudunk vele beszélni napi szinten, ami szinte egy csoda. Hosszú még az út a teljes felépülésig, de ezek után úgy hisszük, az is menni fog 'könnyen. (...) Hibrid szeret titeket azt üzeni nektek!" - szól a bejegyzés.

Annak idején Curtis tudatta a hírt, és kérte, hogy imádkozzanak a rapperért, mert életveszélyes állapotban került kórházba. "Imádkozzatok Drága Testvérünkért, Hibrid tegnap agyvérzést kapott, életveszélyes állapotban van" - írta a rapper december közepén.