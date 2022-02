Megyer-hegyi tengerszem

Gyönyörű természeti látnivaló tárul elénk Sárospatak közelében a Zempléni-hegységben. A Megyer-hegyen lévő tengerszemet ember hozta létre, de mára a természet és az egykori bánya egybeolvadt. Ez a csodálatos hely 1977 óta természetvédelmi terület. Megközelíteni Sárospatak belvárosából a Malomkő tanösvény piros túraútvonalon lehet.

Korábban ezen a helyen malomköveket bányásztak. A bányaudvart mára csapadékvíz töltötte fel és egy szép tó keletkezett a helyén.

A börzsönyi Királyrét

A Börzsönyben megannyi csodálatos látnivaló és program található. Lehet, hogy a természet épp téli álomba merült, de az egyik legtökéletesebb hely így is, ha ki szeretnénk szakadni a városból egy kis feltöltődésre.

Az egyik legkedveltebb úticél a Juliánus-kilátó Nagymaros felett. De akik nem vágynak nagyobb túrázásra, azok is találnak maguknak megfelelő programot, például a Királyréti Erdei Vasutat, amely a hidegebb időben is várja utasait. Ha pedig tényleg nagyon hideg van, akkor ne felejtsék otthon a korcsolyát sem, mert a Duna befagyott holtágai tökéletes helyszínt biztosítanak egy kis csúszkálásra.

Kékestetői kilátó

A Kékes Magyarország legmagasabb hegye, amely 1014 méter magas. Heves megyében található, pontosabban a Mátrában, még pontosabban pedig az Északi-középhegység része. Érdekesség, hogy Kékestetőként vált ismertté ismert a kilátó és a hegy is, viszont csak az ott található települést hívják így. A TV- torony, hazánk egyik legmagasabb építménye. 42 méter magasan található benne egy körpresszó, fölötte, 45 méter magasan pedig a kilátó. Télen is gyönyörű látványt nyújt innen a kilátás. Ha pedig síelésre vágyik a család, itt ezt is megtehetik.

Balatonboglári Gömbkilátó

Balatonbogláron a vulkanikus eredetű Várdombon helyezkedik el. A balatoni panorámát 165 méter magasból csodálhatjuk. A kilátót eredetileg a magyar alumíniumipar jelképeként mutatták be az 1958-as Brüsszeli Világkiállításon. Jelenlegi helyére pedig a hetvenes évek végén került, miután átesett egy felújításon. Érdekesség, hogy a Gömbkilátó erős szélben akár több métert is kilenghet, de a rugalmas szerkezet szerencsére elnyeli a szél által keltett mozgási energiát, így nem kell attól félni, hogy egyszer egy nagy viharban majd legurul a dombról.

Bánki-tó

Más néven a Nógrád megyei Tengerszemnek is nevezik. A tó környéke nem csak a fürdőzni vágyók és horgászok számára tökéletes hely. A tavat egy sétaút veszi körbe, így akár egy hidegebb téli napon is körül lehet járni. A vízpart egy részét néhol erdő övezi, amely még meseszerűbbé teszi az amúgy is nagyon hangulatos útvonalat.

Őrség

Az Őrség az ország egyik legszebb része, legyen forró nyár vagy akár zúzmarás tél, mindig rejt valami csodálatos látnivalót. A bájos kis falu, Szalafő mindenképpen legyen rajta a téli bakancslistánkon. A kirándulni vágyóknak remek úticél a Szala-völgye. Ha pedig egy hidegebb napon járnátok arra, nézzetek be a Nagyrákosi Tájházba, amely bemutatja, hogyan éltek, és milyen eszközöket használtak az emberek az Őrségben a 1900-as években.