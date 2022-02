Annak ellenére, hogy egy embernek nagyjából négyszáz szaglóreceptora van, csak pár felelős a kellemetlen szagok észleléséért. Most kiderült, melyek ezek.

A tudósok korábban már azonosították azokat a szaglóreceptorokat, amelyek a frissen vágott fű illatáért, vagy a szteroidhormon érzékeléséért felelősek, most azonban azt is megtalálták, amely a testszag pézsmaszerű szagát azonosítja -írja a írja a The Guardian cikke alapján a Bors.

A Pennsylvaniai Egyetem és Monell Chemical Senses Center közös kutatásában ezer embert kértek fel, hogy egy 100 pontos skálán értékeljék tíz szagminta erősségét és kellemességét. Az eredményeket összevetve tudományosan bebizonyították, hogy egyes embereknek bizonyos vegyületekre valóban érzékenyebb az orruk.